Son dakika! Türkiye'den Sumud Filosu'na yardım: Su almaya başlayan bir teknedeki yolcular tahliye edildi

Johnny M isimli, Gazze'ye insani yardım taşıyan Global Sumud Filosu'na ait gemi, Pazartesi sabahı Akdeniz'de arıza yaptı ve yardım çağrısı gönderdi. Bunun üzerine Türkiye, yolcuların güvenli tahliyesini koordine etti.

Türkiye'den Sumud Filosu'na yardım

SABAH YARDIM ÇAĞRISI YAPTI



Gemi, Girit, Kıbrıs Adası ve Mısır arasında kalan Akdeniz bölgesinde bulunuyordu ve sabah saatlerinde yardım çağrısı yaptı. Kaptan, telsizden makine dairesine su girdiğini bildirdi.

Gemide Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya gibi birçok farklı ülkeden yolcular vardı. Yolcuların karşı karşıya kaldığı tehlike nedeniyle Türk Kızılayı ve diğer yetkililer harekete geçerek tahliye sürecini koordine etti.

Global Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, operasyonun Türk hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılayı'nın sahadaki katkıları sayesinde sorunsuz ilerlediği vurgulandı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR



Yetkililer, katılımcıların güvenli dönüşünün sağlanmasında ve filoya insani yardım ulaştırılmasında kritik rol oynayan Türk hükümetine ve Türk Kızılayı'na teşekkürlerini iletti.

Açıklamada ayrıca, operasyonun genel seyrinde ciddi bir gecikme beklenmediği, filonun dört gün içinde hedefine ulaşmasının planlandığı belirtildi.