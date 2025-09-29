İzmir'de bitmek bilmeyen çöp sorunu! Toplamaya başladılar ama bu kez de yangın çıktı! Dumanlar kötü kokuyu ilçe geneline yaydı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, katı atık toplama merkezine götürülecek çöplerin toplandığı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık toplama merkezine aktarılması için Sekiz Eylül Mahallesi Öteyaka mevkisinde toplanan çöpler, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
KÖTÜ KOKU İLÇEYİ SARDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle çıkan duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı.İzmir'de bitmek bilmeyen çöp sorunu! Toplamaya başladılar ama bu kez de yangın çıktı!
Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangına müdahale sürüyor.