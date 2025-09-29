PODCAST CANLI YAYIN

İzmir'de bitmek bilmeyen çöp sorunu! Toplamaya başladılar ama bu kez de yangın çıktı! Dumanlar kötü kokuyu ilçe geneline yaydı

İzmir'de CHP'li belediyelerdeki grevler yüzünden günlerdir toplanmayan çöpler toplanmaya başladı ancak bu kez de başka bir sorun ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık toplama merkezine aktarılması için Sekiz Eylül Mahallesi Öteyaka mevkisinde toplanan çöpler, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın nedeniyle çıkan duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, katı atık toplama merkezine götürülecek çöplerin toplandığı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık toplama merkezine aktarılması için Sekiz Eylül Mahallesi Öteyaka mevkisinde toplanan çöpler, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

KÖTÜ KOKU İLÇEYİ SARDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle çıkan duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangına müdahale sürüyor.

