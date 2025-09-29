PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye ve Gazze masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine ABD ziyaretinin hemen ardından bugün toplanıyor. Beştepe’de gerçekleşecek olan toplantının en önemli gündem maddesi ABD Başkanı Donald Trump ve Birleşmiş Milletler (BM) marjında liderlerle yaptığı görüşmelerin çıktıları olacak. Toplantıda ayrıca ekonomideki gelişmeler, Terörsüz Türkiye ve Gazze’deki soykırım da konuşulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine bugün saat 15:00'te Beştepe'de toplanacak.

En son 8 Eylül'de toplanan kabinenin gündemi oldukça yoğun.

GÜNDEM BAŞLIKLARI

Başkan Erdoğan, 6 yıl sonra Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump tarafından ağırlanmış ve ikili F-16 ve F-35 alımı, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması, Halkbank Davası, ABD'nin Türkiye'ye ticari yaptırımları ile Türkiye'nin Rusya'dan petrol ürünleri alımı gibi konuları ele almıştı.

Kabine toplantısında ilk gündem Erdoğan-Trump görüşmesi olacak. F-35 ve F-16 tedariğine dair gelişmeler toplantıda ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının da kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

İstihbarat raporlarının mercek altına alınacağı toplantıda Suriye'de yaşanan son gelişmeler de masaya yatırılacak.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı 65 bini aştı.

Toplantıda yine Gazze'deki son durum ve ABD'nin 21 maddelik ateşkes önerisi de ele alınacak.

