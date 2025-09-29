PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Yüzyılın Konut Projesi müjdesi: 81 ilde 500 bin sosyal konut geliyor! Kimlere avantaj sağlanacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası vatandaşlara müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut yapılacağını, “Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz” sözleriyle duyurdu. Peki kimlere avantaj sağlanacak? sözleriyle duyurdu. Peki kimlere avantaj sağlanacak? TOKİ eliyle İstanbul'da ilk kez hayata geçecek kiralık konut projesinin detayları belli oldu mu?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan Yüzyılın Konut Projesi müjdesi: 81 ilde 500 bin sosyal konut geliyor! Kimlere avantaj sağlanacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 81 ilde 500 bin sosyal konut müjdesini açıkladı.

Başkan Erdoğan’dan “Yüzyılın Konut Projesi” müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (AA)

YÜZYILIN KONUT PROJESİ

Türkiye, deprem bölgesinde edindiği konut tecrübesini yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine dönüştürüyor. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 500 bin sosyal konut inşa edileceğini duyurdu.

Projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından hayata geçirileceğini belirten Başkan Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz." dedi.

İSTANBUL'DA İLK KEZ KİRALIK SOSYAL KONUT İNŞA EDİLECEK
Kampanya kapsamında dar gelirli vatandaşlar için ilk kez kiralık konutların da inşa edileceğini duyuran Başkan Erdoğan, "Bu projemizle ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 bin sosyal konut projemizle vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 bin sosyal konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Kiralık konutlar ise İstanbul'u kapsayacak.

KİMLERE AVANTAJ SAĞLANACAK?

Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılması planlanıyor.

TOKİ BUGÜNE KADAR 1 MİLYON 740 BİN SOSYAL KONUT İNŞA ETTİ

TOKİ eliyle 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut, 13 Eylül 2022'de "250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri" Projeleri hayata geçirildi. Hali hazırda Türkiye genelinde 280 bin sosyal konutun inşası devam ediyor.

Başkan Erdoğandan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! ABD ziyareti: Fevkaladenin fevkinde geçti | Muhalefete ayar üstüne ayarBaşkan Erdoğandan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! ABD ziyareti: Fevkaladenin fevkinde geçti | Muhalefete ayar üstüne ayar

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! ABD ziyareti: Fevkaladenin fevkinde geçti | Muhalefete ayar üstüne ayar
Başkan Erdoğan'dan Yüzyılın Konut Projesi müjdesi: 81 ilde 500 bin sosyal konut geliyor! Kimlere avantaj sağlanacak?
Türk Telekom
Beşiktaş - Kocaelispor | CANLI
Trump - Netanyahu görüşmesi başladı! 21 maddelik Gazze planı masada
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı! 1 kişinin daha ifadesi alındı
Savunma sanayinde yerli motor devri! Karada, havada, denizde tam bağımsızlık
İslam Memiş'ten yeni uyarı: Altın fiyatı bu rakama yükselecek! Yatırımcıyı bekleyen 2 senaryo
Son dakika! Türkiye'den Sumud Filosu'na yardım: Su almaya başlayan bir teknedeki yolcular tahliye edildi
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında
Emekliye ocakta yüzde 13.08 enflasyon zammı: SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni ipucu geldi! Taban maaş 19 bin TL'yi aşacak
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"
CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: "Çok zıpladın haddini aştın"
ABD'nin 21 maddelik Gazze'de ateşkes planının detayları ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Şiddetli yağmur fırtınası geliyor! Meteoroloji 17 ile sarı kod verdi, İstanbul’da şakır şakır yağmur o saatlerde zirve yapacak
Spor yazarları Fenerbahçe - Antalyaspor maçını değerlendirdi!
Başörtüsüne hayır sapkınlığa evet! KKTC'de yeni skandal! AB'nin fonladığı dernek öğrencileri eşcinsel yapmak için çalışıyor
Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ölüm talimatları ses kayıtlarına takıldı! İtalya-Türkiye iş birliği ile saldırılar önlendi
Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye'den küresel LNG hamlesi
CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba "Muharrem İnce" itirafı