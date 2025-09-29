PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye ve Gazze masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine ABD ziyaretinin hemen ardından toplandı. Beştepe’de gerçekleşen toplantının en önemli gündem maddesi ABD Başkanı Donald Trump ve Birleşmiş Milletler (BM) marjında liderlerle yaptığı görüşmelerin çıktıları olacak. Toplantıda ayrıca ekonomideki gelişmeler, Terörsüz Türkiye ve Gazze’deki soykırım da konuşulacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye ve Gazze masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.37'de başladı.

Kabine Toplantısı başladı

En son 8 Eylül'de toplanan kabinenin gündemi oldukça yoğun.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. (AA)Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. (AA)

GÜNDEM BAŞLIKLARI

Başkan Erdoğan, 6 yıl sonra Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump tarafından ağırlanmış ve ikili F-16 ve F-35 alımı, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması, Halkbank Davası, ABD'nin Türkiye'ye ticari yaptırımları ile Türkiye'nin Rusya'dan petrol ürünleri alımı gibi konuları ele almıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. (AA)Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. (AA)

Kabine toplantısında ilk gündem Erdoğan-Trump görüşmesi olacak. F-35 ve F-16 tedariğine dair gelişmeler toplantıda ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının da kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. (AA)Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. (AA)

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

İstihbarat raporlarının mercek altına alınacağı toplantıda Suriye'de yaşanan son gelişmeler de masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. (AA)Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. (AA)

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı 65 bini aştı.

Toplantıda yine Gazze'deki son durum ve ABD'nin 21 maddelik ateşkes önerisi de ele alınacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye ve Gazze masada
Netanyahu ve Trump görüşmesine saatler kala 21 maddelik Gazze planı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Türk Telekom
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı! 1 kişinin daha ifadesi alındı
Savunma sanayinde yerli motor devri! Karada, havada, denizde tam bağımsızlık
Son dakika! Türkiye'den Sumud Filosu'na yardım: Su almaya başlayan bir teknedeki yolcular tahliye edildi
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında
Emekliye ocakta yüzde 13.08 enflasyon zammı: SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni ipucu geldi! Taban maaş 19 bin TL'yi aşacak
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"
CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: "Çok zıpladın haddini aştın"
ABD'nin 21 maddelik Gazze'de ateşkes planının detayları ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Şiddetli yağmur fırtınası geliyor! Meteoroloji 17 ile sarı kod verdi, İstanbul’da şakır şakır yağmur o saatlerde zirve yapacak
Spor yazarları Fenerbahçe - Antalyaspor maçını değerlendirdi!
Son dakika! İstanbul'da yağmur sonrası trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat: TEM'de zincirleme kaza
Başörtüsüne hayır sapkınlığa evet! KKTC'de yeni skandal! AB'nin fonladığı dernek öğrencileri eşcinsel yapmak için çalışıyor
Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ölüm talimatları ses kayıtlarına takıldı! İtalya-Türkiye iş birliği ile saldırılar önlendi
Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye'den küresel LNG hamlesi
CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba "Muharrem İnce" itirafı
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, saldırgan etkisiz hale getirildi | ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama
Servis şoförü Binali Aslan'ın katilleri öldürüldü! İçişleri Bakanlığı duyurdu: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu