PODCAST CANLI YAYIN

Antalya'daki soruşturmada siyah poşet detayı

Antalya’daki soruşturmada ortaya çıkan ifadeler rüşvet çarkının boyutlarını gözler önüne serdi. Muhittin Böcek’in tehditleryle toplanan paralar oğlu tarafından poşetlerle teslim alındı

Giriş Tarihi:
Antalya'daki soruşturmada siyah poşet detayı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde patlayan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması her geçen gün yeni ifadelerle büyüyor. Soruşturma dosyasına giren üç kritik ifade, iş insanlarından nasıl baskı ve tehditle rüşvet alındığını gözler önüne sererken kurulan rüşvet çarkını da tek tek deşifre etti. İfadelere göre milyonlarca lira para siyah poşetlerle taşındı, lüks araçlar ve taşınmazlar ise bürokratlar üzerine emanet edildi. Rüşvet çarkı ile ilgili detayları anlatan iş insanı, Böcek'in kendisini WhatsApp üzerinden arayarak belediye yerel seçimlerinde destek istediğini söyledi. "Olumlu" ya da "olumsuz" cevap vermediğini belirten iş insanı, bir süre sonra Böcek'in oğlunun yanına gelerek seçimlerde maddi destek vermesini istediğini aktardı.

Böcek'in kendisine, "Seçim dönemindeyiz, destek olmazsanız seçilince bunun hesabını sorarım. Senin bütün işlerin büyükşehirden geçiyor. Bundan sonra Gökhan ne derse yapacaksın" dediğini anlattı. Bu tehdidin ardından Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, iş insanının iş yerine gelerek 1 milyon TL nakit ve 1 milyon TL değerinde 150 yakıt kartı istedi. İş insanı, bu ödemeleri siyah poşetlerle elden teslim ettiğini anlattı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyım atandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye, Gazze var
Türk Telekom
Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ölüm talimatları ses kayıtlarına takıldı! İtalya-Türkiye iş birliği ile saldırılar önlendi
SON DAKİKA: Şiddetli yağmur fırtınası geliyor! Meteoroloji 17 ile sarı kod verdi, İstanbul’da şakır şakır yağmur o saatlerde zirve yapacak
Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye'den küresel LNG hamlesi
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 18 bin yeni sağlık personeli alınacak
Asrın felaketinde yaralar sarılıyor... Tarihin en büyük inşa seferbeliğinde son aşamaya gelindi... 3 ay içinde 150 bin konut!
CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba "Muharrem İnce" itirafı
"Kata o alçağı sokmadık" sözleri sonrası Gürsel Tekin Ali Mahir Başarır'ı yaylım ateşine tuttu! "Ağzınızdan dökülenler lağım olmuş!" | CHP'de kriz derinleşiyor...
SGK’nın rapor faturası: 8 ayda 30 milyar TL
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, saldırgan etkisiz hale getirildi | ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama
Kanarya geri döndü! Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Servis şoförü Binali Aslan'ın katilleri öldürüldü! İçişleri Bakanlığı duyurdu: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
Trabzonspor'un yeni yıldızı performansıyla taraftarı büyüledi! Oulai şov yaptı
ABD'nin "Gazze ateşkes planı"nın detayları ortaya çıktı! Soykırımcı Netanyahu'nun önündeki iki seçenek
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı iki şık arasında kaldı! O soruda risk aldı mı?
Son dakika: Kütahya Simav'daki 5.4'lük depremin ardından uzman isimlerden ilk yorum: Asıl tehlike Simav fayı üzerinde
Emekli promosyonunda %17 ZAM etkisi! 16.881-19.00 TL arası maaş alan SSK ve Bağ-Kur’luların ek ödeme hesapları güncellenecek
YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed'in ağzındaki bakla... "Abdi Savunma Bakanı olsun"