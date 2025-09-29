Antalya'daki soruşturmada siyah poşet detayı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde patlayan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması her geçen gün yeni ifadelerle büyüyor. Soruşturma dosyasına giren üç kritik ifade, iş insanlarından nasıl baskı ve tehditle rüşvet alındığını gözler önüne sererken kurulan rüşvet çarkını da tek tek deşifre etti. İfadelere göre milyonlarca lira para siyah poşetlerle taşındı, lüks araçlar ve taşınmazlar ise bürokratlar üzerine emanet edildi. Rüşvet çarkı ile ilgili detayları anlatan iş insanı, Böcek'in kendisini WhatsApp üzerinden arayarak belediye yerel seçimlerinde destek istediğini söyledi. "Olumlu" ya da "olumsuz" cevap vermediğini belirten iş insanı, bir süre sonra Böcek'in oğlunun yanına gelerek seçimlerde maddi destek vermesini istediğini aktardı.



Böcek'in kendisine, "Seçim dönemindeyiz, destek olmazsanız seçilince bunun hesabını sorarım. Senin bütün işlerin büyükşehirden geçiyor. Bundan sonra Gökhan ne derse yapacaksın" dediğini anlattı. Bu tehdidin ardından Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, iş insanının iş yerine gelerek 1 milyon TL nakit ve 1 milyon TL değerinde 150 yakıt kartı istedi. İş insanı, bu ödemeleri siyah poşetlerle elden teslim ettiğini anlattı.