Son dakika: Kütahya Simav'daki 5.4'lük depremin ardından uzman isimlerden ilk yorum: Asıl tehlike Simav fayı üzerinde

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaklaşık bir ay önce Simav fayını işaret etmişti. Simav fayını bölgedeki en aktif fay olarak tanımlayan Üşümezsoy, "Simav fayı bağımsız bir faymış gibi davranıyor" dedi.

Takvim Foto Arşiv

"6.5'LİK BİR DEPREM POTANSİYELİ BELİRTİYOR"

Şener Üşümezsoy Habertürk TV'ye yaptığı konuşamanını devamında şu ifadeleri kullandı:

Simav şehrinin altında bir düzlem var, o düzlem üzerinde kırılma oluyor. Simav fayı bölgedeki en aktif faylardan biri. Kendi içerisinde bir stres var. Simav'daki fayın uzunluğu iki ayrı fay olarak, kemer gibi yay gibi iki fay var. Bunlar 6,5 gibi bir deprem potansiyelini belirtiyor.

"BURANIN RİSKLİ OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİM"

Ama iki fay birlikte kırılırsa 6,7 gibi bir depreme dönebilir. Benim beklediğim orada 6,5 büyüklüğünde bir depremdi. 1 buçuk yıldan bu yana belirtiyorum. Buranın riski olduğunu belirtmiştim.

SINDIRGI DEPREMİYLE AYNI ÖZELLİKTE AMA FARKLI

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Sözbilir, AFAD ve uluslararası sismoloji istasyonları tarafından yapılan odak mekanizma çözümlerine göre, depreme neden olan fayın KB-GD uzanımlı ve baskın eğim atımlı normal fay niteliğinde olduğunu söyledi.

Depremin odak mekanizma çözümünün 10 Ağustos 2025'te meydana gelen Sındırgı depremi ile aynı özellikler sunduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Fakat depremlerin yerleri ve sismik kaynakları farklı. 10 Ağustos Sındırgı depremi, Simav Fay Zonu'nun en batı ucunda meydana gelmişti. Bugünkü deprem ise Sındırgı depreminin 80 kilometre doğusundaki Yemişli (Simav) taraflarında oldu. Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5.7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.