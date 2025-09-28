PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Kütahya Simav'daki 5.4'lük depremin ardından uzman isimlerden ilk yorum: Asıl tehlike Simav fayı üzerinde

Kütahya Simav'daki 5.42lük deprem, İstanbul, İzmir, Çanakkale ve birçok ilden hissedildi. Marmara ve Ege'deki fay hareketliliği tedirgin etmeye başladı. Bölgeden henüz herhangi bir olumsuz haber gelmezken depremin ne anlama geldiği de büyük merak konusu oldu. Kütahya'daki deprem hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bunlar yıkıcı depremler değil asıl tehlike Simav fayı üzerinde. Bir tektonik deprem bir fay üzerindeki depremi tetiklerse o tehlikeli olabilir" ifadelerini kullanırken Prof. Dr. Süleyman Pampal ise "Bölge çok kırılgan. 5-6 deprem üreten bir zondur bu zon. Kuzey Anadolu fayı çok önemli bir faydır. Ama Batı Anadolu’daki faylar genelde 5-6 nadiren 7’lik deprem olur. 7’nin üzerini üretmesi bizim ülkemizde yıkıcı sonuçlar doğurur" dedi. Yaklaşık bir ay önce Simav fayını işaret eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Simav şehrinin altında bir düzlem var, o düzlem üzerinde kırılma oluyor. Simav fayı bölgedeki en aktif faylardan biri." şeklinde konuştu.

İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kütahya Simav olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 12.59'da gerçekleşen depremin derinliği ise 8.46 km olarak ölçüldü.

Kütahya Simav'da deprem (AJANSLAR)Kütahya Simav'da deprem (AJANSLAR)

ŞİMDİYE KADAR KARŞILAŞTIĞIMIZ DEPREMLER DEĞİL
Kütahya'da meydana gelen deprem ne anlama geliyor? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Ersoy, "Henüz Sındırgı civarındaki Simav civarındaki aktivite bitmiş değil. Bu yine 10 Ağustos'tan beri devam eden artçıların devamı bir deprem. Tabii 5,4 büyük. Çünkü Türkiye'de özellikle kırsal kesimde 5,4'e geldiği zaman hasarlar da meydana gelebiliyor. Bunu dikkate almak gerekiyor. Daha önce de söyledim bu Sındırgı civarındaki depremler şimdiye kadar karşılaştığımız depremler gibi değil. Bunların nedeni kısmen tektonik olsa da genel olarak magmatik bir mekanizmayla hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Kütahya'da deprem!

Kütahya Simav'da deprem (AJANSLAR)Kütahya Simav'da deprem (AJANSLAR)

"ASIL TEHLİKE SİMAV FAYI ÜZERİNDE"

Bunu 6,1 depreminin artçısı olarak kabul edebiliriz. Ama artçılar bir çizgi üzerinde bir faya denk gelmiyor. Geniş bir alanda. Bunlar yıkıcı depremler değil asıl tehlike Simav fayı üzerinde. Bir tektonik deprem bir fay üzerindeki depremi tetiklerse o tehlikeli olabilir. Yoksa bunların seyri genellikle 4'e varan bazen 5'i ve üstünü bulan bugünkü depremde olduğu gibi bunlar yüzlerce binlerce olabilir. Oradaki enerji bu şekilde boşalabilir.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

"ÇOK KIRILGAN"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, deprem sonrası şu değerlendirmelerde bulundu:

Sürekli oluyor. 6.1 üzerine binlerce artçı oldu. Sındırgı fayı kırıldı. 5'i bulan artçılar oldu. Güneye doğru geniş bir alanda faylar bulunduğu anlaşılıyor. Ege Denizi içinde meydana gelen deprem fırtınası depremleri niteliğinde. Sındırgı'nın yakını aynı fay. Batıda Sındırgı kırıldı şimdi doğuya doğru Simav'a kaydı. Güneyde 6'lık 1995'de bir deprem var. Bu fay böyle bir hat.

Kütahya Simav'da deprem (AJANSLAR)Kütahya Simav'da deprem (AJANSLAR)

Batı Anadolu'dan İç Anadolu'ya devam eden fay zonunun kırılmasıyla oluyor. 2011'de Simav depremi var ve 6.1'lik Sındırgı depremi var. Bölge çok kırılgan. 5-6 deprem üreten bir zondur bu zon. Kuzey Anadolu fayı çok önemli bir faydır. Ama Batı Anadolu'daki faylar genelde 5-6 nadiren 7'lik deprem olur. 7'nin üzerini üretmesi bizim ülkemizde yıkıcı sonuçlar doğurur.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Bu bölgenin fayları epey enerji boşalttı. Benim ilgi alanım olduğu için bölgeyi dolaşıyorum. Türkiye'nin tamamı yüksek deprem tehlikesi altında. Deprem yükümlülükleri noktasında dayanıklı yapılarla yapılaşma sağlanmalı. Ben Yalova'dayım. Araçta olduğum için depremi hissetmedim. Depremler olmaya devam edecek. Uzun günler haftalar boyunca deprem olmaya devam edecek. Çok büyük bir deprem olma ihtimali az. 4-6 arası depremler olması daha muhtemel. 6-7 arası deprem olma ihtimalini az olarak görüyorum.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

BAŞKA BİR DEPREMİ TETİKLER Mİ?

A Haber canlı yayınında deprem hakkında değerlendirmede bulunan bir başka isim Deprem Uzmanı Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç ise "Başka bir depremi tetikler mi?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

Bu deprem bir büyük depremin habercisi olmamakla beraber geçmişte yaşanan deprem şablonuna uygun olması hasebiyle önemli ve ciddi bir tehdit diye düşünüyorum. Bunun dikkate alınarak vatandaşların ve yetkililerin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Alışılagelmiş bir artçı sarsıntı dağılımını yaşamıyoruz. Sönümlenmesi gereken artçı sarsıntıların gittikçe büyüdüğünü veya sayılarının azalmadığını görüyoruz.

Kütahya'da deprem (AFAD)Kütahya'da deprem (AFAD)

"SİMAV, EN AKTİF FAY"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaklaşık bir ay önce Simav fayını işaret etmişti. Simav fayını bölgedeki en aktif fay olarak tanımlayan Üşümezsoy, "Simav fayı bağımsız bir faymış gibi davranıyor" dedi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

"6.5'LİK BİR DEPREM POTANSİYELİ BELİRTİYOR"

Şener Üşümezsoy Habertürk TV'ye yaptığı konuşamanını devamında şu ifadeleri kullandı:

Simav şehrinin altında bir düzlem var, o düzlem üzerinde kırılma oluyor. Simav fayı bölgedeki en aktif faylardan biri. Kendi içerisinde bir stres var. Simav'daki fayın uzunluğu iki ayrı fay olarak, kemer gibi yay gibi iki fay var. Bunlar 6,5 gibi bir deprem potansiyelini belirtiyor.

"BURANIN RİSKLİ OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİM"

Ama iki fay birlikte kırılırsa 6,7 gibi bir depreme dönebilir. Benim beklediğim orada 6,5 büyüklüğünde bir depremdi. 1 buçuk yıldan bu yana belirtiyorum. Buranın riski olduğunu belirtmiştim.

SINDIRGI DEPREMİYLE AYNI ÖZELLİKTE AMA FARKLI
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Sözbilir, AFAD ve uluslararası sismoloji istasyonları tarafından yapılan odak mekanizma çözümlerine göre, depreme neden olan fayın KB-GD uzanımlı ve baskın eğim atımlı normal fay niteliğinde olduğunu söyledi.

Depremin odak mekanizma çözümünün 10 Ağustos 2025'te meydana gelen Sındırgı depremi ile aynı özellikler sunduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Fakat depremlerin yerleri ve sismik kaynakları farklı. 10 Ağustos Sındırgı depremi, Simav Fay Zonu'nun en batı ucunda meydana gelmişti. Bugünkü deprem ise Sındırgı depreminin 80 kilometre doğusundaki Yemişli (Simav) taraflarında oldu. Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5.7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.

Kütahya Simav'da deprem (AJANSLAR)Kütahya Simav'da deprem (AJANSLAR)

"BENZER BİR AKTİVİTENİN TEKRAR ETME OLASILIĞI YÜKSEK"

Prof. Dr. Sözbilir, şöyle devam etti:

"Bu bölgede, 2011-2012 yılları arasında küçük ölçekli depremlerin ana şoktan sonra yoğun bir şekilde tekrarlayan deprem fırtınaları şeklinde yaşandığı bilindiğinden, benzer bir aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksek olarak değerlendirilmektedir. Bu depremlerin Simav Fayı'nın tavan bloğundaki küçük ölçekli sintetik faylanmalarla ilişkili olduğu kabul edilebilir. Bu kapsamda, artçı depremlerin belirli bir süre daha deprem fırtınası şeklinde devam edeceği öngörülebilir. Kütahya'nın Simav ilçesi ve Naşa civarı, Batı Anadolu'nun aktif fay hatlarından biri üzerinde yer alıyor. Bölge, özellikle Simav Fayı ve Naşa Fayı olarak bilinen ve geçmişte yıkıcı depremlere neden olan diri fayların etkisi altında deforme olmaya devam ediyor. Bu nedenle hem sismik kaynakların niteliğinin daha iyi anlaşılması ve hem de risk azaltma çalışmalarına öncelik verilmesi konusunda gerekli adımların acilen atılması gerekmektedir."

