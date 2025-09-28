Bozulan aracı tamir edildi... "Elmacı Dede" 1 ton 200 kilogram elmayı askerlere götürdü

Denizli'de yaşayan ve bahçesinden topladığı elmaları Mehmetçik'e getirmesiyle tanınan 'Elmacı Dede' 75 yaşındaki Muhammet Yılmaz'ın aracı Konya'nın Ereğli ilçesinde arızalandı. Bunu öğrenen Ereğli Kaymakamı Murat Eren, Yılmaz'ın aracını tamir ettirerek yola devam etmesini sağladı. Aracının tamir edilmesinin ardından Muhammet Yılmaz, Ereğli Kaymakamı Murat Eren'i makamında ziyaret ederek teşekkürlerini sundu. Kaymakam Eren ise vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Devletimizin kapısı her daim milletimize açıktır" ifadelerini kullandı