Renkli duvarlar hayaliydi... Gerçekleştirdi

Hatice öğretmen, Van’a atanmadan önce kurduğu hayali gerçeğe dönüştürdü. Okul ve bahçesindeki eklentilerin duvarlarını eğitici ve öğretici çizimlerle renklendirdi

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Dönerdere Mahallesi'ndeki 5 derslikli Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu'na 2 yıl önce Fen Bilgisi Öğretmeni olarak atanan Hatice Tunçekin, KPSS'ye hazırlandığı süreçte kurduğu hayali hayata geçirdi. Atandığı okulu önceden ziyaret eden ve gerekli malzemeleri aldıktan sonra işe koyulan Hatice öğretmen, okulun duvarlarına ve okul bahçesindeki eklentilere 'Güneş Sistemi'nden temizlik alışkanlıklarına, nezaket kurallarından bilimsel kavramlara kadar birçok konuyu içeren görseller çizdi.

Okuldaki öğretmen arkadaşlarının da desteklediği Tunçekin, öğrencilerin eğitim ortamını hem görsel hem de içerik açısından zenginleştirdi. Tunçekin, hayalini gerçekleştirdiği için mutluluk duyduğunu belirterek, "Okul müdürüme resim çizme isteğimden bahsettim. Sağ olsun destek oldu ve okulun açıldığı ilk hafta 'Güneş Sistemi'ni çizmeye başladım. O çizim süreci okulda bulunduğum vakitler benim imkansızlıklardan imkan yarattığım bir süreçti. Sonra diğer duvarlara da resimler çizdim. Herkes çok beğendi" dedi.

Hatice Tunçekin, hayallerini gerçekleştirmenin kendisini daha mutlu olmasını sağladığını söyledi.

