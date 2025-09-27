PODCAST CANLI YAYIN

Bursa'da okulda skandal ihmal: 2. sınıf öğrencisinin parmağı koptu!

Kapıya sıkışan Poyraz A.’nın kopan parmağına rağmen öğretmenin müdahale etmediği iddia edildi. Anne, okula tepki göstererek şikayetçi oldu. Parmak, başarılı operasyonla yerine dikildi.

Bursa Yıldırım'da 2. sınıf öğrencisi Poyraz A.'nın eli sınıf kapısına sıkıştı. Teneffüs sırasında kapının kapanması sonucu küçük çocuğun parmağı koptu. İddiaya göre öğretmeni Ü.Ö.K., durumu ciddiye almadı ve derse devam etti. Kanlar içinde kalan öğrenci bir süre sınıfta bekletilirken, diğer öğrencilerin durumu ailelere bildirmesiyle annesi Gamze T. okula geldi. Yaralı çocuğunu kendi imkânlarıyla hastaneye götüren anne, okulda sağlık ekiplerinin çağrılmamış olmasına tepki gösterdi. Kopan parmak okul koridorunda arkadaşları tarafından bulunarak buz kutusunda hastaneye ulaştırıldı. Poyraz'a başarılı bir operasyonla parmağı tekrar dikildi. Anne Gamze T., okulun ihmalkâr davrandığını öne sürerek öğretmenden şikayetçi oldu.

