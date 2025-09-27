Başkan Erdoğan görüşmenin detaylarını anlattı: Gazze'deki akan kan duracak...

Sayın Trump Gazze'deki çatışmaların son bulmasını ve barışa ulaşmanın gerekliliğini ifade etti. Biz de Gazze'de, Filistin'de kalıcı barışa nasıl ulaşılabileceğini anlattık.

Orada bir anlayış birliği oluştu. İki devletli çözümün bölgede kalıcı barışı sağlayacak formül olduğunu, mevcut durumun sürdürülemeyeceğini ifade ettik.



Temel hedefimiz, Gazze'deki katliamların sona ermesidir. Kimsenin şüphesi olmasın, adil barış gelene kadar bu meseleyi gündemde tutmaya devam edeceğiz.





Başkan Erdoğan, "Beyaz Saray'da gayet iyi ağırlandık. Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti" dedi.