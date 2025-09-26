PODCAST CANLI YAYIN

Beyaz Saray'dan Başkan Erdoğan paylaşımı: "Biz uzun zamandır dostuz"

Beyaz Saray, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiği dünkü görüşmesini, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik dostluk mesajının da yer aldığı bir video ile paylaştı.

Beyaz Saray, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan ile Başkan Trump'ı bir araya getiren görüşmeden anların yer aldığı bir video yayınladı.

Beyaz Saray'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Beyaz Saray'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)


BİZ UZUN ZAMANDIR DOSTUZ

Trump'ın dün Oval Ofis'te Başkan Erdoğan'a hitaben söylediği, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek benim için bir zevk. Biz uzun zamandır dostuz ve kendisi çok saygı duyulan bir adam." cümlesiyle paylaşılan videoda, Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretinden farklı kesitler yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Ekran görüntüsü)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Ekran görüntüsü)

Beyaz Saray, paylaşımında, Trump'ın söz konusu cümlesinin sonuna ABD ve Türk bayrağını yan yana koydu.

