Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'ye İletişim Başkanı Duran'dan sert tepki: "Acziyet ve kötü niyet göstergesidir"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi üzerinden CHP'nin başlattığı karalama kampanyasına sert tepki gösterdi.
ACZİYET VE KÖTÜ NİYET GÖSTERGESİ
Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki soykırım başta olmak üzere dünyanın birçok kritik bölgesinde insani duyarlılığın sesi ve diplomatik çözüm arayışının adresi olduğunu belirten Duran, "Son derece verimli geçen görüşmeyi karalamak için CHP yönetiminin bu kampanyaya öncülük etmesi acziyet ve kötü niyet göstergesidir. CHP seçmenine haksızlık olduğunu düşündüğüm bu gayrimillî yaklaşımın milletimiz nezdinde karşılık bulmayacağı aşikârdır." dedi.
Duran'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Son yıllarda Türkiye, küresel arenada sergilediği dış politika performansıyla yalnızca bölgesel bir aktör değil, küresel bir denge unsuru olduğunu da ispatlamıştır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen dış politikamız; milli menfaatlerimiz temelinde barış, istikrar ve insanlık onurunu önceleyen bir anlayışla şekillenmektedir. Gazze'deki soykırım başta olmak üzere dünyanın birçok kritik bölgesinde insani duyarlılığın sesi ve diplomatik çözüm arayışının adresi olmuştur.
Bu yaklaşımın en net yansımalarından biri, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görülmüştür. Filistin üzerine en etkili konuşmayı yapan Cumhurbaşkanımızın sözleri, uluslararası camiada büyük takdirle karşılanmıştır.
Cumhurbaşkanımızın senelerdir en yüksek sesle ifade ettiği BM reformu konusu artık birçok ülkenin programında ana gündem maddesi haline gelmiştir.