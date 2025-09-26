PODCAST CANLI YAYIN

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi üzerinden CHP'nin başlattığı karalama kampanyasına sert tepki gösterdi. Duran, "Ülkemiz, dış politikada prestij kazanırken, CHP'nin içeride ısrarla Cumhurbaşkanımızı hedef alması, bilgi kirliliği üretmesi, hakikati perdelemeye çalışması sadece siyasi etik açısından değil, milli menfaatler açısından da ciddi bir sorundur. Son derece verimli geçen görüşmeyi karalamak için CHP yönetiminin bu kampanyaya öncülük etmesi acziyet ve kötü niyet göstergesidir." dedi.

Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'ye İletişim Başkanı Duran'dan sert tepki: "Acziyet ve kötü niyet göstergesidir"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi üzerinden CHP'nin başlattığı karalama kampanyasına sert tepki gösterdi.

ACZİYET VE KÖTÜ NİYET GÖSTERGESİ

Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki soykırım başta olmak üzere dünyanın birçok kritik bölgesinde insani duyarlılığın sesi ve diplomatik çözüm arayışının adresi olduğunu belirten Duran, "Son derece verimli geçen görüşmeyi karalamak için CHP yönetiminin bu kampanyaya öncülük etmesi acziyet ve kötü niyet göstergesidir. CHP seçmenine haksızlık olduğunu düşündüğüm bu gayrimillî yaklaşımın milletimiz nezdinde karşılık bulmayacağı aşikârdır." dedi.

Burhanettin Duran'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Burhanettin Duran'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Duran'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Son yıllarda Türkiye, küresel arenada sergilediği dış politika performansıyla yalnızca bölgesel bir aktör değil, küresel bir denge unsuru olduğunu da ispatlamıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen dış politikamız; milli menfaatlerimiz temelinde barış, istikrar ve insanlık onurunu önceleyen bir anlayışla şekillenmektedir. Gazze'deki soykırım başta olmak üzere dünyanın birçok kritik bölgesinde insani duyarlılığın sesi ve diplomatik çözüm arayışının adresi olmuştur.

Bu yaklaşımın en net yansımalarından biri, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görülmüştür. Filistin üzerine en etkili konuşmayı yapan Cumhurbaşkanımızın sözleri, uluslararası camiada büyük takdirle karşılanmıştır.

Cumhurbaşkanımızın senelerdir en yüksek sesle ifade ettiği BM reformu konusu artık birçok ülkenin programında ana gündem maddesi haline gelmiştir.



Cumhurbaşkanımızın dün ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşme de gayet yapıcı ve olumlu bir çerçevede gerçekleşmiş, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Türkiye karşıtı çevrelerin tüm çaba ve beklentilerine rağmen iki lider arasındaki dostane ilişkiler ve stratejik anlamda ortak perspektif ziyarete damgasını vurmuştur.

Cumhurbaşkanımız, Başkan Trump'la hem BM marjındaki Gazze toplantısında hem de ikili görüşmesinde Filistin konusunu geniş şekilde ele almıştır.

Türkiye'nin diplomatik cephede son bir haftadaki başarıları, ne yazık ki içeride bazı muhalif çevreler tarafından ya görmezden geliniyor ya da manipüle ediliyor. Ülkemiz, dış politikada prestij kazanırken, CHP'nin içeride ısrarla Cumhurbaşkanımızı hedef alması, bilgi kirliliği üretmesi, hakikati perdelemeye çalışması sadece siyasi etik açısından değil, milli menfaatler açısından da ciddi bir sorundur.

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesi (AA)Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesi (AA)

Öte yandan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan Trump ile görüşmesi öncesinde ve sonrasında yurt dışından ve yurt içinden bilinçli bir dezenformasyon kampanyası başlatıldığı görülmektedir. Son derece verimli geçen görüşmeyi karalamak için CHP yönetiminin bu kampanyaya öncülük etmesi acziyet ve kötü niyet göstergesidir. CHP seçmenine haksızlık olduğunu düşündüğüm bu gayrimillî yaklaşımın milletimiz nezdinde karşılık bulmayacağı aşikârdır.

Beyaz Saraydan Başkan Erdoğan paylaşımı: Biz uzun zamandır dostuzBeyaz Saraydan Başkan Erdoğan paylaşımı: Biz uzun zamandır dostuz
Beyaz Saray'dan Başkan Erdoğan paylaşımı: "Biz uzun zamandır dostuz"

