Bakan Ersoy açıkladı: Kültür Yolu Festivali 2027’de 32 ilde düzenlenecek! İstanbul'da bir ilk

Kültür Yolu Festivali başladı.

Sürdürülebilirlik ve halkın yaşamına değer katmanın en temel öncelikleri olduğunu belirten Ersoy, bu hedefe ulaştıklarını ifade ederek, İstanbul'dan başlayan festival vizyonunun Türkiye'nin dört bir yanına yayıldığını, her şehrin kendi tarihi ve kültürel kimliğiyle festivallere can verdiğini kaydetti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE BÜYÜK MESAFE KAT ETTİK"

Ersoy, günümüzde turizm anlayışında büyük bir değişim yaşandığını belirterek insanların artık sadece görmek için değil, hissetmek ve deneyimlemek için seyahat ettiğini söyledi. Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri'nin de bu anlayışa karşılık verdiğini vurgulayarak, "Bir şehrin ruhunu hissettiren, ziyaretçilere kalıcı bir hafıza bırakan, turizmi kültürle iç içe yaşatan bir anlayışı hayata geçirmiş oluyoruz." dedi.

Festivallerin genç sanatçılar için bir vitrin, ustalar için bir saygı duruşu, uluslararası kültür ve sanat çevreleri için ise bir davetiye niteliğinde olduğunu dile getiren Ersoy, etkinliklerin Adana Müzesi'nden Göbeklitepe'ye, kütüphanelerden kültür merkezlerine kadar pek çok mekânda sanat ve tarihin nabzını tuttuğunu ifade etti.

Son 23 yılda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kültür-sanat altyapısında büyük mesafe kat edildiğini belirten Ersoy, festivallerin modern sanatlardan geleneksel ve klasik sanatlara kadar tüm dalları kucakladığını söyledi. Somut Olmayan Kültürel Mirası yaşatan sanatçılara alan açtıklarını ve onları geleceğe taşıdıklarını kaydetti.

Bilimsel etkinliklerden yaşayan miras şölenlerine, Anadolu Şenliklerinden gençlerle kurulan gönül köprülerine kadar pek çok faaliyetle Türkiye'nin kültürel zenginliğini sergilediklerini vurgulayan Ersoy, şehirlerin marka değerini artırmak için de birçok tanıtım ve turizm çalışmasını hayata geçirdiklerini ifade etti.