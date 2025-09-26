Bakan Ersoy açıkladı: Kültür Yolu Festivali 2027’de 32 ilde düzenlenecek! İstanbul'da bir ilk

Kültür Yolu Festivali başladı. (Takvim.com.tr)
Sürdürülebilirlik ve halkın yaşamına değer katmanın en temel öncelikleri olduğunu belirten Ersoy, bu hedefe ulaştıklarını ifade ederek, İstanbul'dan başlayan festival vizyonunun Türkiye'nin dört bir yanına yayıldığını, her şehrin kendi tarihi ve kültürel kimliğiyle festivallere can verdiğini kaydetti.
"CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE BÜYÜK MESAFE KAT ETTİK"
Ersoy, günümüzde turizm anlayışında büyük bir değişim yaşandığını belirterek insanların artık sadece görmek için değil, hissetmek ve deneyimlemek için seyahat ettiğini söyledi. Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri'nin de bu anlayışa karşılık verdiğini vurgulayarak, "Bir şehrin ruhunu hissettiren, ziyaretçilere kalıcı bir hafıza bırakan, turizmi kültürle iç içe yaşatan bir anlayışı hayata geçirmiş oluyoruz." dedi.
Festivallerin genç sanatçılar için bir vitrin, ustalar için bir saygı duruşu, uluslararası kültür ve sanat çevreleri için ise bir davetiye niteliğinde olduğunu dile getiren Ersoy, etkinliklerin Adana Müzesi'nden Göbeklitepe'ye, kütüphanelerden kültür merkezlerine kadar pek çok mekânda sanat ve tarihin nabzını tuttuğunu ifade etti.
Son 23 yılda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kültür-sanat altyapısında büyük mesafe kat edildiğini belirten Ersoy, festivallerin modern sanatlardan geleneksel ve klasik sanatlara kadar tüm dalları kucakladığını söyledi. Somut Olmayan Kültürel Mirası yaşatan sanatçılara alan açtıklarını ve onları geleceğe taşıdıklarını kaydetti.
Bilimsel etkinliklerden yaşayan miras şölenlerine, Anadolu Şenliklerinden gençlerle kurulan gönül köprülerine kadar pek çok faaliyetle Türkiye'nin kültürel zenginliğini sergilediklerini vurgulayan Ersoy, şehirlerin marka değerini artırmak için de birçok tanıtım ve turizm çalışmasını hayata geçirdiklerini ifade etti.
Kültür Yolu Festivali başladı. (Takvim.com.tr)
"BİR ANADOLU ŞENLİĞİ" DEVAM EDECEK
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık olarak yerel ve geleneksel değerleri öne çıkararak kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılmayı ve bu faaliyetleri sürdürülebilir bir yapıya taşımayı hedeflediklerini belirtti. Bu vizyon doğrultusunda "Bir Anadolu Şenliği" adıyla yeni bir kültür-sanat etkinliğini hayata geçirdiklerini ifade eden Ersoy, şenliğin bu yıl Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda beş farklı şehirde düzenlendiğini söyledi.
22 Ağustos'ta Hakkâri'de başlayan etkinliklerin daha sonra Tunceli, Şırnak ve Bingöl'de gerçekleştirildiğini aktaran Ersoy, şenliğin son durağı olan Bitlis'teki programın ise 28 Eylül Pazar günü sona ereceğini bildirdi.
Kültür Yolu Festivali başladı. (Takvim.com.tr)
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" vizyonuna da değinen Ersoy, "Bir Anadolu Şenliği"nin bu vizyonun en önemli bileşenlerinden biri olduğunu vurguladı.
Bakan Ersoy ayrıca, "Bir Anadolu Şenliğimizin ve Yaşayan Miras Şölenlerimizin devam edeceğini de belirtmek isterim." ifadeleriyle bu etkinliklerin sürdürüleceğini kaydetti.
Ersoy, "Temennim odur ki, bu festival sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatın ışığını çoğaltmaya devam etsin. Sanatın birleştirici, iyileştirici ve dönüştürücü gücünü hep birlikte yaşayalım." dedi.
Açılış konuşmasını festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek tamamlayan Bakan Ersoy, tüm İstanbulluları ve sanatseverleri festivale katılmaya davet etti.