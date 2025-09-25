Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan Spotify’a soruşturma

Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.



Soruşturma iki temel iddia üzerine yoğunlaşacak:

AYRIMCILIK İDDİASI

Spotify'ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı incelenecek.

YIKICI FİYATLAMA İDDİASI

Spotify'ın Türkiye'de belirlediği abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği de soruşturma kapsamında incelenecek.