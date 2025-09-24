Geleceğin girişimleri dünya sahnesine taşınıyor

PODCAST CANLI YAYIN

Türk Telekom Ventures, dünyanın önde gelen girişim sermayesi fonları, kurumsal girişim sermayesi şirketleri ve üst düzey yöneticilerini İstanbul’da bir araya getiren “Global Value Growth” etkinliğine ev sahipliği yaptı...

Türk Telekom'un girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures, dünyanın önde gelen girişim sermayesi fonları (VC), kurumsal girişim sermayesi şirketleri (CVC) ve üst düzey yöneticilerini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir araya getiren "Global Value Growth" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Ayrıca Türk Telekom Ventures ile birlikte Cellnex, Du, KPN, MTN, NGP Capital, NOS, Omantel, Orange, Swisscom, TIM ve Telefonica'nın da içinde bulunduğu 12 telekom operatörü ve 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren "Alaian" Network üyelerinin de yer aldığı etkinlikte, girişimler, dünyanın farklı bölgelerinden gelen yatırımcılarla aynı platformda buluşarak yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatları için görüşmeler gerçekleştirdi.

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Türk Telekom Ventures ile bugüne kadar yatırım yaptığımız girişimlerin toplam değerlemesi 576 milyon dolara ulaşırken, girişimlerin toplam geliri gelinen aşama itibari ile 100 milyon dolara ulaştı. Bugün portföyümüzde yer alan girişimlerimizin değerlemesinin yüz milyonlarca dolara ulaşması, Türkiye'den çıkan fikirlerin küresel pazarlarda başarı yakalayabileceğinin en somut göstergesi. San Francisco'da bulunan ofisimiz ile Türkiye'den çıkan değerli fikirleri Silikon Vadisi üzerinden dünyaya açıyor, dünyadaki yenilikçi fikirleri ise ülkemize taşıyarak Türkiye ve global pazarlar arasında köprü oluyoruz. Bunun en güçlü örneklerinden biri de üyesi olduğumuz Alaian Network. Bu iş birliği sayesinde Türkiye'den çıkan girişimler dünyanın herhangi bir noktasında büyüme imkânı bulurken, global girişimler de Türk Telekom ekosistemiyle ülkemizde yeni fırsatlar yaratabiliyor. Türk Telekom Ventures olarak biz, girişimciliği bir kültür olarak benimsiyor ve bu kültürü küresel ölçekte paylaşarak Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek yeni başarı hikâyelerinin ortaya çıkmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Telefonica Alaian temsilcisi ve Wayra Genel Müdürü Agustin Moro da şunları söyledi: "Türkiye'de Türk Telekom gibi güçlü bir ortağımız olduğu için heyecan duyuyoruz. Gelişmiş açık inovasyon stratejileri, sundukları eksiksiz araç seti (TT Ventures PİLOT hızlandırma programı), yatırım kapasiteleri ve sağlam başarı geçmişleri onları, Avrupalı telekom şirketlerinin Türkiye'deki girişim sermayesi (VC) ekosistemine erişmesi için mükemmel bir platform haline getiriyor."

