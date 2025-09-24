Ekrem İmamoğlu’ndan The Guardian’a skandal yazı: Türkiye'yi Mısır ve Suriye'ye benzetti

Yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi birçok suçtan tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, bir kez daha Türkiye'yi Batı medyasına şikâyet etti. The Guardian gazetesine gönderdiği makalede Türkiye'deki demokrasiyi hedef alan İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak önünün diplomasi üzerinden kesildiğini iddia etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özel bir üniversitede öğrenim görürken illegal yollarla İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı için sahte diploması da iptal edilen İmamoğlu, Batı basınında mağduriyet rolüne bürünerek kendisini kurtarma çabasına girdi.

YOLSUZLUK YAPAN BELEDİYE BAŞKANLARINI AKLADI

Yolsuzluk iddialarına yanıt vermek yerine algı operasyonlarıyla Türkiye'yi hedef almaya çalışan Ekrem İmamoğlu, The Guardian gazetesine gönderdiği yazısında ağır skandal ifadeler kullandı. İmamoğlu, "Türkiye'nin dört bir yanında muhalefet belediye başkanlarının hapse atıldığını, İstanbul'daki ilçelerin dörtte birinde seçilmiş başkanların görevden alındığını" öne sürdü.

İddialarını genişleten İmamoğlu, "Adana'dan Antalya'ya, İstanbul'daki belediye personeline kadar baskının her kademeye uzandığını, gazetecilerden akademisyenlere, iş insanlarından öğrencilere kadar çok sayıda kişinin hapiste olduğunu" ileri sürdü. Avrupa Konseyi gençlik delegesi Enes Hocaoğulları'nın sadece konuştuğu için tutuklandığını iddia edem İmamoğlu, onun serbest bırakılmasını ise "içerideki binlerce kişi için küçük ama anlamlı bir zafer" sözleriyle nitelendirdi.

Sokakları provoke eden, polislere saldırı düzenlenen gösterileri "barışçıl" olarak nitelendiren İmamoğlu yazısında sokaklara çıkan az sayıdaki kalabalığı da abartarak sokakların protestolarla dolduğunu iddia etti.