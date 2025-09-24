PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li ABB'de 154.5 milyon liralık konser vurgunu: 13 gözaltı

Yavaş’ın seçim kampanyasını yürüten “Enfest organizasyon” şirketinin sahibi Çelikkaya ile birlikte 13 kişi konser vurgunu iddiasıyla gözaltına alındı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlediği 32 konserle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK toplam 759 milyon TL'lik konser hizmet alımının gerçekleştirildiğini, bunların önemli kısmının usulsüz olduğunu belirledi. Devletin ise 154 milyon 453 bin 221,60 TL zarara uğratıldığı bildirildi. Vurgunla ilgili ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını yürüten 'enfestorganizasyon' şirketinin sahibi Selahattin Çelikkaya'nın da aralarında olduğu 13 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Geçtiğimiz yıl 29 Ekim 20024'te düzenlenen Ebru Gündeş konseri için 69 milyon lira harcandığının ortaya çıkmasının ardından, 30 Ağustos'ta gerçekleştirilen Mor ve Ötesi konserine de 71 milyon lira harcandığı belirlendi. Bu rakamlar, belediyenin harcamalarıyla ilgili tartışmaları gündeme getirmişti.

Konserler için ödenen 759 milyon TL'nin 608 milyon TL'nin ENFEST, FESTİVA, EVREN ve UNIVERCE firmalarına aktarıldığı anlaşıldı.

Son dakika: CHPli ABBde konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...Son dakika: CHPli ABBde konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...

