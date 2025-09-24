PODCAST CANLI YAYIN

CHP'den "Gazze'yi istismar mitingi! "Cesaretle Filistin’in yanındayız" diyen Özgür Özel'in iki yüzü: "Hamas terör örgütüdür" demişti

CHP Gazze üzerinden siyasi rant devşirmekten geri durmuyor. Başkan Erdoğan'ın BM'de hakikatın sesi olup Gazze'nin hakkını küresel çapta savunduğu dakikalarda CHP ve Saadet Partisi "Gazze" istismarına yeltendi. Özgür Özel'den "Filistin" mitingi duyurusu geldi. Oysa CHP'lilerin meydanlarda Filistin bayrağı taşıyanlara saldırması, Özgür Özel'in "Hamas terör örgütüdür" söylemleri hala hafızalardaki yerini koruyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Filistin ve Gazze istismarının ardı arkası kesilmiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin Gazze mücadelesini itibarsızlaştırmak, mütedeyyin camiayı kirli propagandalarla manipüle edip yanlış yönlendirmek için kolları sıvadı.

Erdoğan'ın BM kürsüsünde Gazze'nin hakkını savunduğu dakikalarda Özel, CHP'nin Filistin mitingi yapacağını duyurdu.



Bu mitingin zamanlaması ve planlaması elbette planlı ve maksatlı olarak belirlendi.

Özgür Özel, "Birileri Netanyahu'nun dostu Trump'ın randevu kuyruğunda bekleyedursun, biz cesaretle Filistin'in yanındayız! Filistin bayraklarıyla Eyüpsultan Meydanı'nda buluşuyoruz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun Filistin'le dayanışan herkes davetlimizdir" dedi.

Oysa CHP'lilerin meydanlarda Filistin bayrağı taşıyanlara yaptığı fiziki saldırılar daha dün gibi hafızalarda.



ÖZGÜR ÖZEL: HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜDÜR! FİLİSTİN'İN SALDIRISINDA 35 BİNİN ÜZERİNDE İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Özgür Özel'in Hamas'a ısrarla terör örgütü dediği, 7 Ekim üzerinden İsrail'i akladığı demeçler unutulmuyor.

Hamas'ı 'terör örgütü' olarak tanımlayan Özel, "Filistin devletinin yapmış olduğu saldırılarda 35 binin üzerinde insan hayatını kaybetti" demişti.

Başkan Erdoğan BMde Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrıBaşkan Erdoğan BMde Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısıBaşkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı

