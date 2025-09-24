2 bin gıda kolisi için 2.5 milyon TL! CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması başlatılmadan 3 ay önce iş insanı Alaaddin Berber'in suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce ihale kazandığını söyleyen Berber, seçimin ardından hak ediş ödemelerini verme karşılığında kendisinden 2,5 milyon TL rüşvet istediğini anlattı. Berber, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun danışmanı olduğunu iddia eden Mahmut Kılıç'ın kendisini belediyeye davet edip 2 bin gıda kolisi için 2.5 milyon TL istediğini vurguladı.