TELE1'de skandal KJ! Merdan Yanardağ, İhsan Demir ve Musa Özuğurlu için adli kontrol talebi

İsrail'in Gazze'deki sistematik soykırımına ilk günden bu yana en yüksek sesle tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP yandaşı medya tarafından skandal bir şekilde hedef alındı.
TELE1'DE BAŞKAN ERDOĞAN HEDEF ALINDI
CHP yandaşı TELE1'de yayınlanan bir programda ekrana "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" yazıldı.
Skandala vatandaşlardan ve siyasilerden tepki yağdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tepkilerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık 21 Eylül'de Tele1 televizyonunda yayımlanan "Türkiye'nin Yönü" isimli programda alt yazıda yer alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kıyaslanmasına ilişkin ifade üzerine harekete geçti.
Başsavcılık, söz konusu yayından sorumlu olduğu belirlenen kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdürü İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu hakkında "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Soruşturma kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, TELE1 programcısı Musa Özuğurlu ve Sorumlu Müdür İhsan Demir polis eşliğinde ifadeye çekildi.
Savcılık söz konusu isimler için adli kontrol talep etti.