TELE1'de skandal KJ! Merdan Yanardağ, İhsan Demir ve Musa Özuğurlu için adli kontrol talebi

İsrail'in Gazze'deki sistematik soykırımına ilk günden bu yana en yüksek sesle tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP yandaşı medya tarafından skandal bir şekilde hedef alındı.

TELE1'DE BAŞKAN ERDOĞAN HEDEF ALINDI

CHP yandaşı TELE1'de yayınlanan bir programda ekrana "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" yazıldı.

TELE1’de skandal KJ