Son dakika haberi! Cevizlibağ'daki yurtta öğrencilerin eşyalarına zarar veren 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Zeytinburnu'nda kız öğrenci yurdunda, öğrencilerin eşyalarının çalınması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılması iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı. (Ekran görüntüsü)

ÖĞRENCİLERİN DOLAP KİLİTLERİNİ KIRDILAR EŞYALARINI KARIŞTIRDILAR

Cevizlibağ'da bulunan Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı kız öğrenciler, yaz tatili sonrası yurtlarına döndüklerinde yurttaki bakım sırasında konaklayan işçilerin öğrencilerin dolap kilitlerini kırdığı, kişisel eşyalarını karıştırdığı ve geride taciz içerikli yazılar bıraktığını gördü.

Emniyet müdürlüğü açıkladı: 4 şüpheli yakalandı









Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Şikayet dilekçesi ve sunulan belgeler üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.





6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Emniyetteki işlemleri tamamlanana şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi.