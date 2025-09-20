PODCAST CANLI YAYIN

Cevizlibağ kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi.

Cevizlibağ kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi.

Emniyet müdürlüğü açıkladı: 4 şüpheli yakalandı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı.

İKİ YURT MÜDÜRÜ VE BİR MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatmış, iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştı. Bakanlıktan sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kız öğrencilerin odasına alkol şişeleri, prezervatif, ahlaksız notlar bırakan ve öğrencilerin iç çamaşırlarına kalp çizen kanı bozuklar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

