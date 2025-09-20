Cevizlibağ kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı

Öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı. (Ekran görüntüsü)

Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı.

İKİ YURT MÜDÜRÜ VE BİR MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVDEN ALINMIŞTI



Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatmış, iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştı. Bakanlıktan sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kız öğrencilerin odasına alkol şişeleri, prezervatif, ahlaksız notlar bırakan ve öğrencilerin iç çamaşırlarına kalp çizen kanı bozuklar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.