Kırıkkale'de irtikap soruşturması! Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve 8 kişi adliyeye sevk edildi

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, Sungur ile C.Y, O.U, S.A, Y.N.Y, M.S. ve U.B. gözaltına alınmış, S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da yakalanmıştı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu da Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.