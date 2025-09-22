Kazma kürek kullandı! Genç kızın parmaklarını yaktı... Gömdükten sonra babasına mesaj attı | Cinayet raporla çözüldü

Manisa'da ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Ali Uysal (38) tarafından boğularak öldürülüp gömülen Pelin Karaca (21) cinayetiyle ilgili kan donduran detaylara TAKVİM ulaştı. Geçtiğimiz yıl 17 Eylül'de gerçekleşen vahşi cinayetle ilgili Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, katil Ali Uysal'ın Pelin'i öldürmediğini, kaza sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybettiği iddiası, otomobilde yapılan kriminal uzmanlık raporuyla çürütüldü. Aracın tamponunda ve kaportada kaza nedeniyle oluşan herhangi bir göçük ve zarara rastlanmadığına dikkat çekildi.



PARMAKLARINI YAKMIŞ

Geçtiğimiz hafta görülen ve karara bağlanan dosyada, Uysal'ın Pelin'in parmak izlerini yok etmek ve geride herhangi bir iz bırakmamak için çakmak ile genç kızın parmak uçlarını yaktığı, cesedini gömdükten sonra babası Nuh Karaca'ya Pelin Karaca'nın telefonundan "Ben Akhisar'da işe başladım" şeklinde mesaj attığı anlaşıldı. Katil Ali Uysal, cinayeti işlemeden önce bir işletmeye giderek kazma ve kürek satın aldığı da tespit edildi.



KAZA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Katil, olaydan 10 gün önce çocuğunun doğduğu, eşinin yasak ilişkiyi öğrenmemesi için Pelin'i götürdüğü arazide öldürüp, cinayeti planlı işlediğine dikkat çekildi. Katil, mahkemedeki ifadesinde ise kendisinin kötü bir insan olmadığını ve çürütülmesine rağmen olayın kaza olduğu yönünde son sözünü söylediği öğrenildi.





Pelin Karaca, Ali Uysal tarafından boğularak öldürülüp gömülmüştü