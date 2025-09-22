PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da trafik kilit! Okullar açıldı trafik yoğunluğu daha da sarpa sardı: Yüzde 80!

İstanbullular haftanın ilk iş gününe her zaman olduğu gibi yine yoğun trafikle başladı. Okulların açılmasıyla birlikte daha da kilitlenen trafik adeta ilerlemez oldu. İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu, kent genelinde yüzde 71 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 65'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80'e kadar çıktı.

Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul trafiği resmen kilitlendi. Haftanın ilk iş günü işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu nedeniyle güçlükle ilerledi.

Megakentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında yoğun trafik gözleniyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu (Takvim Foto Arşiv)İstanbul'da trafik yoğunluğu (Takvim Foto Arşiv)

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde trafik yoğunluğu Esenyurt ve Gaziosmanpaşa'dan başlarken Edirne istikametinde akıcı seyrediyor.

Aynı yolun Halkalı-Bahçeşehir yönünde meydana gelen kazadan dolayı trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçlar, olay yerinden kaldırılırken bölgedeki trafik yoğunluğu sürüyor.

Avcılar-Haramidere, Basın Ekspres ve Mahmutbey'deki bağlantı yollarında sürücüler güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde araç yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı'na kadar devam ediyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu (Takvim Foto Arşiv)İstanbul'da trafik yoğunluğu (Takvim Foto Arşiv)

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Göztepe, Bostancı, Maltepe, Kartal ve Pendik çevresinde trafik yer yer yoğun seyrediyor.

YÜZDE 80'İ BULDU
Edirne istikametinde Pendik'ten başlayan araç trafiği Maltepe, Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli'ne kadar sürüyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli'den Çamlıca gişelerine ve Altunizade'ye kadar trafik yoğunluğu etkili oluyor.

Sabah erken saatlerden itibaren toplu taşıma kullanarak işlerine ve okullarına gitmek isteyenler, aktarmaların yoğun yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oluyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu (Takvim Foto Arşiv)İstanbul'da trafik yoğunluğu (Takvim Foto Arşiv)

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu, kent genelinde yüzde 71 olarak ölçüldü.

Avrupa Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 65'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80'e kadar çıktı.

