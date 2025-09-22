İstanbul'da trafik kilit! Okullar açıldı trafik yoğunluğu daha da sarpa sardı: Yüzde 80!

Megakentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında yoğun trafik gözleniyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde araç yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı'na kadar devam ediyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu (Takvim Foto Arşiv)

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Göztepe, Bostancı, Maltepe, Kartal ve Pendik çevresinde trafik yer yer yoğun seyrediyor.

YÜZDE 80'İ BULDU

Edirne istikametinde Pendik'ten başlayan araç trafiği Maltepe, Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli'ne kadar sürüyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli'den Çamlıca gişelerine ve Altunizade'ye kadar trafik yoğunluğu etkili oluyor.

Sabah erken saatlerden itibaren toplu taşıma kullanarak işlerine ve okullarına gitmek isteyenler, aktarmaların yoğun yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oluyor.