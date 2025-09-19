Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile emniyet teşkilatında önemli değişiklikler yapıldı. Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, 11 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Özel Harekât Başkanı olarak atandı. Bununla birlikte Ünsal Hayal'in hayatı ve görevleri merak konusu oldu.



Özel Harekât Başkanı Ünsal Hayal kimdir?

1971 yılında İzmir ili Menemen ilçesinde doğdu. 1993 yılında Polis Akademisi'ni bitirerek Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatı'nda göreve başladı.

İlk atama yeri olan Amasya İl Emniyet Müdürlüğünden Temel Özel Harekât Kursu'na katıldı. Sırasıyla 1993-1996 yılları arasında Şırnak Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde, 1996-2004 yılları arasında İzmir Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde, 2004-2007 yılları arasında Muş Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde ve tekrar 2007-2018 yılları arasında İzmir Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde olmak üzere, toplamda 1993-2018 yılları arasında kesintisiz 25 yıl Özel Harekât birimlerinde görev yaptı.

Bu süreçte sayısız operasyona katılarak, girdiği silahlı çatışmalarda 2 kez yaralandı.

03.07.2018 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Polis Başmüfettişi oldu.

Daha sonra Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ve Bartın İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

11.09.2025 tarihinde Özel Harekât Başkanı olarak atandı.

Ünsal HAYAL, evli ve 2 çocuk babasıdır.