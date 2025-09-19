İstanbul'un Avcılar ilçesinde yol verme meselesi yüzünden 2 sürücü, İETT otobüsünün önünü keserek şoföre saldırmaya çalıştı. Otobüsü yumruklayan sürücüler, şoföre küfür ve hakaretler savururken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar'da meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü, yol verme meselesi yüzünden Esenkent yönüne giden bir İETT otobüsünün önünü kesti. Sürücüler, otobüsün camından şoföre saldırmaya çalıştı. Aracı yumruklayan saldırganlar küfür ve tehditler savurdu. Olay esnasında bir genç kızın fenalaştığı öğrenildi.

Öte yandan, sürücülerin otobüs şoförüne saldırmaya çalıştığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

