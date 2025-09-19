PODCAST CANLI YAYIN

Avcılar'da yol verme kavgası! İETT otobüsünün önünü kestiler: O anlar kameraya yansıdı!

İstanbul Avcılar'da 2 sürücü, İETT otobüsünün önünü keserek şoföre saldırmaya çalıştı. Otobüsü yumruklayan sürücüler, şoföre küfür ve hakaretler savururken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi:
Avcılar'da yol verme kavgası! İETT otobüsünün önünü kestiler: O anlar kameraya yansıdı!

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yol verme meselesi yüzünden 2 sürücü, İETT otobüsünün önünü keserek şoföre saldırmaya çalıştı. Otobüsü yumruklayan sürücüler, şoföre küfür ve hakaretler savururken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar'da meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü, yol verme meselesi yüzünden Esenkent yönüne giden bir İETT otobüsünün önünü kesti. Sürücüler, otobüsün camından şoföre saldırmaya çalıştı. Aracı yumruklayan saldırganlar küfür ve tehditler savurdu. Olay esnasında bir genç kızın fenalaştığı öğrenildi.

Öte yandan, sürücülerin otobüs şoförüne saldırmaya çalıştığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış
Başkan Erdoğan bugün TEKNOFEST 2025'e katılacak! "Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"
Trendyol
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor
Gazze’de katliam Aksa'da kazı: Kirli ortaklık A Haber'de ifşa edildi
Beyaz Saray yetkilisi açıkladı! Trump karşılaşmasından sonra muayene istediler: Biden görevdeyken…
Aşk ve Gözyaşı
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi
İngiltere dönüşü Trump’ın helikopteri acil iniş yaptı! First Lady Melania ile facianın eşiğinden döndüler
Başkan Erdoğan BM Zirvesi öncesi Abbas'ı kabul etti! Öncelik Gazze'de acil ateşkes... "İslam dünyası İsrail'e karşı bir ve beraber olmalı"
CHP'li İzmirliyi canından bezdirdi! Toplanmayan çöp dağları nedeniyle vatandaşlar taşınmayı düşünüyor
Emekli zammı yavaş yavaş belli oluyor... En az 18 bin TL!
Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı
Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİM'e anlattı | "Havacılık kalbinize düşen bir tutku"
Kim Milyoner Olmak İster'de Gazze sorusu! "Gazze'de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır?" | Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası alkış istemedi: "Bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden bir tanesiyiz"
Trump ve Starmer arasında "Filistin" çatlağı: İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var | "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı"
Bahçeli'den ABD-İsrail'e karşı "Türkiye-Rusya-Çin ittifakı" önerisi! Netanyahu'ya sert daldı: Kudüs namustur kaderine terk etmeyeceğiz
Sergen Yalçın'dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların
Şehit yakınları ve gaziler Beştepe'de! Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Kudüs" tokadı: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, oyunları bozacağız