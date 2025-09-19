Milli Savunma Bakanı Güler'den PKK ve uzantılarına net mesaj: Hiçbir terör örgütünün kök salmasına izin vermeyeceğiz

Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün, Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' ünvanı ile 'Mareşal' rütbesi verilişinin 104'üncü yıl dönümü ve '19 Eylül Gaziler Günü' nedeniyle tören düzenlendi.

Gazi ve gazi yakınlarının katıldığı törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, gaziler adına Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Işık konuştu.

Gaziler Günü'nde kahraman gaziler ve aileleriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu Bakan Güler törende yaptığı konuşmada, "Şu bir gerçek ki bedenlerinin bir parçasını kutsal vatan topraklarımıza emanet eden her bir gazimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olacağının da teminatıdır. Sarsılmaz bağlılık ve emsalsiz bir fedakarlıkla verdiğiniz mücadele, bağımsızlık meşalemizi daima canlı tutmakta, yolumuzu aydınlatmakta ve gelecek nesillerimize de yol göstermektedir. Kahramanlık ve fedakarlıklarınız hiçbir zaman unutulmayacak, asil milletimizin vefa dolu gönlünde sonsuza dek yaşayacaktır" dedi.

TÜRKİYE KARARLI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR

Bakan Güler, tüm dünyanın güvenlik mimarisinin temellerini derinden sarsan jeopolitik gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini söyleyerek, "Kurallara dayalı uluslararası düzenin zayıfladığı, güç ve nüfus mücadelesinin arttığı, bölgemizin ise adeta ateş çemberine döndüğü bu süreçte Türkiye kararlı, ilkeli ve çok boyutlu bir diplomasiyle yoluna devam etmektedir. Bir yandan sınırlarımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için askeri caydırıcılığımızı artırırken, diğer yandan bölgesel ve küresel meselelerin çözümünde yapıcı ve barıştan yana tutumumuzla müzakere masalarının ve de uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline geldi. Balkanlardan Kafkasya'ya, Karadeniz'den Orta Doğu ve Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada sürdürdüğümüz etkin politikalar ile kahraman ordumuzun pek çok dost ve kardeş ülkede güvenlik ve barışın tesisine yönelik icra ettiği görevler, ülkemizin güvenlik mimarisinin başat rollerinden biri olmasını da sağlamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üstün niteliklerini geliştirmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kahraman personelimizin en az riskle ve en yüksek motivasyonla görev yapabilmesi için harp, silah, araç ve gereçlerdeki teknolojik yenilikleri vakit kaybetmeksizin silahlı kuvvetlerimizin kullanımına sunuyoruz. Böylelikle hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin kararlılıkla korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar, İstiklal Harbimizden bu yana en yoğun ve en etkili faaliyetleri icra ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

PKK VE UZANTILARINA ASLA GEÇİT VERİLMEYECEK

Türkiye'nin yakın çevresinde cereyan eden jeopolitik gerginliklerin tüm bölgeyi tehdit ettiğini söyleyerek, terör örgütü PKK2nın silah bırakma sürecine de değinen Güler şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve iç cephemizi tahkim etmek maksadıyla yeni bir dönemin kapısını da aralamış bulunuyoruz. Bugün 40 yılı aşkın süredir ülkemizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletimizin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak ve evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak için 'Terörsüz Türkiye' hedefine kararlı bir şekilde yürümekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu tarihi süreç kardeşliğimizi pekiştirmekte, milletimizi güvenli ve müreffeh dolu yarınlara ulaştırmak kararlılığının da en açık göstergesidir. Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm gruplar yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidirler. Başta PKK, YPG, SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, farklı adlar altında faaliyet yürütmesine de asla izin vermeyeceğiz. Şu hususu özellikle belirtmek isterim ki bu süreçte atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna, asaletine ve verdikleri emeklere de zarar vermeyecektir. Şundan gönül rahatlığıyla emin olunuz ki bu yolda hiçbir taviz ve pazarlık yoktur, olmamıştır ve olmayacaktır. Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım atılmamıştır. Bundan sonra da atılmayacaktır."

'AMACIMIZ, KANIN VE GÖZYAŞININ SONA ERDİĞİ BİR GELECEK'

Bakan Güler, Türkiye'nin asırlara uzanan derin ve köklü devlet aklı ve milli tarih şuurundan ilham alarak en kapsamlı planlamayla süreci yönettiğini vurgulayarak, "Yegane amacımız, artık evlatlarımızı yitirmediğimiz, kanın ve gözyaşının sona erdiği, çocuklarımızın sadece barış ve kardeşlik ortamında büyüdüğü bir geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Bu tarihi yolculukta aziz şehitlerimizin büyük mirasını yaşatmak ve siz gazilerimize minnettarlığımızı ifade etmek ve çok kıymetli ailelerine her zaman baş tacı etmek en temel görevimizdir. Çok iyi biliyoruz ki şehit ve gazilerimizin kahramanlığı ve fedakarlığı olmasaydı terör bitme noktasına gelmeyecek ve bugünkü sürece ilişkin kararlılık ortaya çıkmayacaktı. Bu yüzden en büyük ilham kaynağımız olan şehit ve gazilerimizin bu destansı mücadeleleri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bir asır önce istiklal harbimizi zafere ulaştırmak için en zor şartlar altında gece gündüz demeden çalışan Bakanlığımız ve Genelkurmay karargahımız, bugün de ülkemizin ulaştığı bu seviyeyi daha yukarılara taşımak, büyük bir şevk ve motivasyonla çalışmalarına devam etmekteyiz. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin her alanda elde ettiği başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkartılması için Türkiye Yüzyıllı hedeflerimiz doğrultusunda artan bir şevk ve gayretle faaliyetlerimizi icra etmeye devam edeceğiz. Bu konuda kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın sahip olduğu yüksek nitelikleri, çalışma azmi, kararlılığı ve mesai mefhumu bilmeyen gayreti en büyük dayanak noktamızdır" dedi.

Bakan Güler, konuşmasının ardından şehit yakınları ve gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Güler ve komutanlar daha sonra aileler ve gazilerle birlikte yemek yedi.