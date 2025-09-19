PODCAST CANLI YAYIN

Can Holding soruşturmasında dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Can Holding soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Açılan soruşturmaya yönelik yetkisizlik kararı verildi. Dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında, holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla 'Nitelikli dolandırıcılık!, 'Vergi kaçakçılığı', 'Kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması' ve 'Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' suçlarının işlendiği iddiasıyla ilgili soruşturmada yetkisizlik kararı verildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı sonrasında dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturmanın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüleceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding'e bağlı şirketlere kayyum atanması talep edildi. Savcılığın başvurusu üzerine Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verdi.

Mahkeme kararında, soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu ve kolluk tespitleri doğrultusunda, şüphelilerin kontrol ettiği şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği belirtildi. Şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ettikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu ifade edildi.

Kararda ayrıca, söz konusu şirketlerin ortaklık paylarına, taşınmazlarına, araçlarına, hak ve alacaklarına, banka hesaplarına, kiralık kasalarına ve kripto varlık hesaplarına el konulduğu hatırlatıldı. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla şirketlerin yönetim yetkilerinin tümünün TMSF'ye verildiği kaydedildi.

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER

Kayyum atanan şirketlerin bazıları şöyle:

Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi"

Can kara parayı eğitim ve medya ile akladı! Kemal Can 875 bin TL gelirle 575 milyon dolara Habertürkü nasıl aldı? | Köstebek şüphesiCan kara parayı eğitim ve medya ile akladı! Kemal Can 875 bin TL gelirle 575 milyon dolara Habertürkü nasıl aldı? | Köstebek şüphesi
"Can" kara parayı eğitim ve medya ile akladı! Kemal Can 875 bin TL gelirle 575 milyon dolara Habertürk'ü nasıl aldı? | "Köstebek" şüphesi

