Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Beyaz Saray'daki buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Sosyal medya hesabından ikili görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, yaptığı paylaşımda, "25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağım. 25'inde kendisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (AA)

Başkan ile, Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dâhil olmak üzere birçok Ticaret ve Askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz.