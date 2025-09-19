Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Beyaz Saray'daki buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Sosyal medya hesabından ikili görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, yaptığı paylaşımda, "25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağım. 25’inde kendisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Sosyal medya hesabından ikili görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, yaptığı paylaşımda, "25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağım. 25'inde kendisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Trump'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Trump'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)


25 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (AA)Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (AA)

Başkan ile, Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dâhil olmak üzere birçok Ticaret ve Askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (AA)Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (AA)

Başkan Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkim olmuştur.

25'inde kendisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!

