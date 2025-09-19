PODCAST CANLI YAYIN

Ankara'da derin temizlik! Valilik duyurdu: 792 kişi yakalandı!

Başkent Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 792 kişinin, polis ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalandığı bildirildi. Arananlar arasında 27, 5 yıla kadar hapis cezası olan 206 kişinin de olduğu kaydedildi.

Ankara'da derin temizlik! Valilik duyurdu: 792 kişi yakalandı!

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 792 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12-18 Eylül tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 12, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası olan 206 ve ifadeye yönelik aranan 541 şüpheli olmak üzere 792 kişi yakalandı.

