THY'nin İstanbul-Sevilla seferleri başladı: Uçuşlar her gün karşılıklı olarak gerçekleşecek

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Sevilla seferleri başladı.THY, bugünden itibaren İstanbul Havalimanı ile Sevilla Havalimanı arasında her gün karşılıklı olarak sefer gerçekleştiricek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin açıklamasında, Türkiye ile İspanya arasındaki bağların bu hatla daha da güçleneceğini savundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sevilla Havalimanı'nda Türk Hava Yolları İstanbul-Sevilla hattının açılış töreninde konuştu.

Bakan Uraloğlu, sivil havacılığın modern dünyanın en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade ederek, "Bugün başlayan İstanbul-Sevilla seferleri, haftada 7 gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Bu hat, Sevilla'nın eşsiz güzelliklerini Türk halkıyla, Türkiye'nin zengin kültürünü ve misafirperverliğini İspanyol dostlarımızla buluşturacaktır" diye konuştu.

Hava yolu taşımacılığının sadece insanları bir yerden bir yere taşımadığını, aynı zamanda kültürleri bir araya getirdiğini, ekonomileri canlandırdığını ve dostluk köprülerini güçlendirdiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Türk Hava Yolları, işte bu misyonla, gökyüzünde kurduğu köprülerle dünyayı birleştiren bir küresel marka olarak yoluna devam ediyor. Türk Hava Yolları, Star İttifakı'nın en güçlü üyelerinden biri olarak, sadece bir hava yolu şirketi değil, aynı zamanda ülkemizin küresel arenadaki gurur kaynağıdır. Hamdolsun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' vizyonuyla hareket ederek, ülkemizi havacılıkta dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik" ifadelerini kullandı.

'BAĞLARI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK'

Türk Hava Yolları'nın, İspanya'daki faaliyetlerinin köklü bir geçmişi olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "1984 yılında Madrid uçuşlarıyla başlayan serüvenimiz, 1992'de Barselona ile devam etti. Ardından Malaga, Valensiya ve Bilbao'yu uçuş ağımıza ekledik. 2025 yaz tarifesi itibarıyla Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan İspanya'ya haftalık 91 tarifeli sefer gerçekleştiriyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, "Bu başarı, Türk Hava Yolları'nın Avrupa'daki büyüme stratejisinin ve İstanbul Havalimanı'nın küresel bir aktarma merkezi olarak yükselişinin en güzel göstergelerindendir. Bildiğiniz üzere Türkiye ile İspanya, Akdeniz'in iki kadim medeniyeti olarak, yüzyıllar boyunca sanat, kültür ve ticaretle yoğrulmuş derin bir dostluğa sahiptir. Osmanlı döneminde başlayan ve bugün her alanda güçlenen bu bağlar, yeni Sevilla hattıyla daha da pekişecektir. İspanya, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Alcazar Sarayı, Giralda Kulesi ve Sevilla Katedrali gibi ikonik yapılarıyla her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Bugün başlayan İstanbul-Sevilla seferleri, haftada 7 gün, modern Airbus A321neo uçaklarımızla karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Bu yeni hat, turizmi, ticareti ve kültürel etkileşimi canlandırarak, iki ülke arasındaki beşeri bağları daha da güçlendirecektir" açıklamasında bulundu.

'ANKARA-MADRİD VE ANKARA-BARCELONA SEFERLERİ BAŞLAYACAK'

Bakan Uraloğlu, ayrıca, İspanya Sivil Havacılık Otoritesi ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde; AJet tarafından 23 Ekim 2025'ten itibaren haftada 3 frekans Ankara-Madrid ve 24 Ekim 2025'ten itibaren haftada 4 frekans Ankara-Barcelona seferlerinin de başlayacağını söyleyerek, "Bu yeni hatlarla, ilk kez iki başkent arasında doğrudan uçuşlar gerçekleştirilecektir. Bu müjdeyi de buradan sizlerle paylaşmış olalım. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesilerek hat açılışı gerçekleştirildi.

