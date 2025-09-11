Terörsüz Türkiye Komisyonu 8. kez toplandı! | Numan Kurtulmuş: İsrail tüm bölgeye düşman

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Komisyon 8'inci ve 9'uncu toplantısını 11 ve 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bu haftaki toplantısında sendikalar, odalar, sivil toplum örgütleri ile iş insanlarını dinleyecek.

Komisyon bugüne kadar yaptığı 7 toplantıda Barış Anneleri Meclisi, Cumartesi Annelerini, İnsan Hakları Derneği (İHD) yöneticilerini ve çatışmalı süreçlerde yakınlarını kaybedenleri dinledi.

Bugünkü toplantısında ise TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK temsilcilerini dinleyecek komisyon yarın da TOBB, TZOB, TESK, TİSK, TÜSİAD ve MÜSİAD temsilcilerinin görüş ve önerilerine başvuracak.

Komisyonun önümüzdeki günlerde ise sürece ilişkin akademisyenler, kanaat önderlerini dinlemesi bekleniyor. Komisyon toplumun hemen her kesiminin görüş ve önerilerini aldıktan sonra ise Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki ve yasal altyapısına ilişkin yasa teklifi önerisine yönelik çalışmalarına başlayacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İsrail'in bölgedeki tüm ülkelere düşmanlık ettiğini söyleyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'İsrail, Orta Doğu halkları arasına nifak sokuyor' dedi.

Açıklamaları şöyle;

"Ümit ediyorum ki en kısa zamanda sadece Türkiye'de silahların sustuğu bir ortam değil, bütün bölgedeki silahların sustuğu, kardeşliğin hakim olduğu, insanların arasındaki etnik, mezhep ve siyasi farklılıkların çatışması değil, bir bütünleşme ve birleşme durumu haline dönüştürüldüğü bir Türkiye'yi ve bir inşa etmek istiyoruz.

Bu toplantılara başladığımız ilk günden itibaren en temel iddialarımızdan birisi, aslında Terörsüz Türkiye, terörsüz bir bölgenin de teminatı olacaktır.

Umuyorum ki, gayretle yürüttüğümüz, büyük bir başarı elde edene kadar geliştirilenimiz bu çalışmalar, en kısa süre içinde nihayete sona erdirilecek ve terörsüz bir bölge kurulabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde teşkilatlanan komisyon olarak görevimizi yerine getireceğiz.

Tekliflerimizi Türkiye Büyük Meclisi Genel Kurulu'na sunmuştum. Ben bir kez daha bugün davetimize icabet eden memur ve işçi sendikalarınızın başkanlarına ve desteklediğine teşekkür ediyorum."