Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı! Türkiye'den Çin'e ortak üretim üssü teklifi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Çin ile yeni iş birliği projelerinin olduğunu ifade ederek “Nükleer enerji, yenilenebilir enerji, enerji iletimi ve madenler konusunda iş birliği yapabiliriz.” dedi.

Türkiye ile Çin'in farklı coğrafyalarda iş birliği yapabileceğini de vurgu yapan Bayraktar, "Bu Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar olabilir. Buralarda da iş birliğine açığız" diye konuştu. Bayraktar, enerjinin depolanması ve batarya konularında Türkiye'de önemli fırsatlar olduğuna dikkat çekerek, Çinli firmaların Türkiye'de üretimi düşündüğünü söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin devlet televizyonuna bağlı faaliyet gösteren CGTN Türk'e mülakat verdi. CGTN Türk Genel Yayın Yönetmeni Ulaş Can'ın sorularını cevaplayan Bakan Bayraktar, Türkiye ile Çin arasındaki enerji iş birliğine yönelik açıklamalarda bulundu.

ÇİN'DE ÜST DÜZEY TEMAS

Bayraktar, Türkiye ile Çin arasındaki iş birliği fırsatlarının, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi vesilesiyle düzenlenen toplantılarda gündeme geldiğini anımsattı. Çin'de Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Wang Hongzhi ve Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie'in yanı sıra şirketlerle bir araya geldiğini hatırlatan Bayraktar, "Enerjide çok iş birliği yapabileceğimiz alan var" dedi.

DENİZ ÜSTÜ RÜZGÂR PROJESİ'NE İLGİ

Çin ile somut projelerin gündeme geldiğine dikkat çeken Bakan Bayraktar, enerji alanında çok büyük ölçekli proje üretme kabiliyetine sahip olduklarını belirterek, "Konuştuğumuz somut projelerden bir tanesi, offshore rüzgâr projesi. Yani, 'deniz üstü rüzgâr' dediğimiz proje. Türkiye'de bir ilk olacak ve belki biz bunu inşallah Çinli şirketlerle yapacağız." dedi.

ENERJİ NAKİL HATLARI

Elektriği özellikle Avrupa'ya taşıma noktasında yeni enerji nakil hatları inşa etmeyi planladıklarını ifade eden Bayraktar, "2035 için yaklaşık 30 milyar dolarlık bir program açıkladık ve buna çok ciddi ilgi var. Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifi'yle de gayet uyumlu." Değerlendirmesinde bulundu.

FİRMALAR TÜRKİYE'DE ÜRETİM DÜŞÜNÜYOR

Enerjinin depolanması ve batarya konularında Türkiye'de önemli fırsatlar olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Çinli firmalar, Türkiye'de üretimi düşünüyorlar." dedi.

DEVASA ENERJİ PARKI

Nükleer enerjinin en önemli iş birliği alanlarından bir tanesi olabileceğini ifade eden Bayraktar, "Bu konuda da uzun yıllara dayanan bir müzakere sürecimiz devam ediyor. Ziyaret kapsamında özellikle Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie'ye ifade ettim; Özellikle Trakya'da kurmayı düşündüğümüz nükleer santral projesini dünya çapında bir karbonsuz enerji ve data merkezine döndürme gibi bir önerimiz oldu. Yani, içerisinde yenilenebilir enerjinin; güneşin, rüzgârın, depolamanın, data merkezinin ve nükleer santralinin olduğu devasa bir enerji ve data parkından bahsediyoruz. Bu oldukça ilgi çekti. Bunun, iki ülkenin ortak menfaatine de uygun bir proje olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI

Bakan Bayraktar, "Nükleer enerji, yenilenebilir enerji, enerji iletimi ve madenler konusunda iş birliği yapabiliriz. Nadir toprak elementlerinde Türkiye'nin bulduğu rezervlerin ekonomiye kazandırılmasıyla alakalı projeleri görüşüyoruz. Petrol ve doğalgaz alanında da iş birliğimiz devam ediyor." dedi.

FARKLI COĞRAFYALAR

Bakan Bayraktar, Türkiye ile Çin'in farklı coğrafyalarda iş birliği yapabileceğini de söyledi. Bayraktar, "Bu Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar olabilir. Buralarda da iş birliğine açığız. Buralarda önemli fırsatlar olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

FIRSATLAR BARINDIRAN ÜLKEYİZ

Türkiye'nin çok önemli bir pazar ve büyüyen bir ekonomi olduğunu ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi adeta ikinci bir üretim üssüne döndürüp özellikle ticaret savaşlarının, yaptırımların veya birtakım engellemelerin olduğu bir dünyada, Türkiye'nin lojistik avantajlarını da kullanarak Türkiye üzerinden çok rahatlıkla farklı coğrafyalara, geçmek mümkün olabilir. Böyle fırsatları içerisinde barındıran bir ülkeyiz. Bu anlamda iş birliğimizi daha kalıcı ve uzun soluklu hale getirecek şekilde yenilenebilir projelerini, diğer projeleri değerlendiriyoruz. Yani, 'güneş panellerini gelin Türkiye'de imal edin', 'Rüzgâr türbinlerini burada imal edin' diyoruz. Buna Türkiye olarak altyapımız hazır."

SAĞLIKTA DA İŞ BİRLİĞİ!

Türkiye Çin ile aynı zamanda sağlık konusunda da iş birliğine gitti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 8-11 Eylül günleri arasında Çin'e yaptığı ziyarette biyoteknoloji ve yüksek teknolojili tıbbi cihazları inceledi.

