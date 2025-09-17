Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı! Türkiye'den Çin'e ortak üretim üssü teklifi

Türkiye ile Çin'in farklı coğrafyalarda iş birliği yapabileceğini de vurgu yapan Bayraktar, "Bu Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar olabilir. Buralarda da iş birliğine açığız" diye konuştu. Bayraktar, enerjinin depolanması ve batarya konularında Türkiye'de önemli fırsatlar olduğuna dikkat çekerek, Çinli firmaların Türkiye'de üretimi düşündüğünü söyledi.

Takvim Foto Arşiv

ÇİN'DE ÜST DÜZEY TEMAS

Bayraktar, Türkiye ile Çin arasındaki iş birliği fırsatlarının, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi vesilesiyle düzenlenen toplantılarda gündeme geldiğini anımsattı. Çin'de Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Wang Hongzhi ve Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie'in yanı sıra şirketlerle bir araya geldiğini hatırlatan Bayraktar, "Enerjide çok iş birliği yapabileceğimiz alan var" dedi.

DENİZ ÜSTÜ RÜZGÂR PROJESİ'NE İLGİ

Çin ile somut projelerin gündeme geldiğine dikkat çeken Bakan Bayraktar, enerji alanında çok büyük ölçekli proje üretme kabiliyetine sahip olduklarını belirterek, "Konuştuğumuz somut projelerden bir tanesi, offshore rüzgâr projesi. Yani, 'deniz üstü rüzgâr' dediğimiz proje. Türkiye'de bir ilk olacak ve belki biz bunu inşallah Çinli şirketlerle yapacağız." dedi.

ENERJİ NAKİL HATLARI

Elektriği özellikle Avrupa'ya taşıma noktasında yeni enerji nakil hatları inşa etmeyi planladıklarını ifade eden Bayraktar, "2035 için yaklaşık 30 milyar dolarlık bir program açıkladık ve buna çok ciddi ilgi var. Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifi'yle de gayet uyumlu." Değerlendirmesinde bulundu.