5. Nesil savaş uçağı Kaan Batı’ya meydan okuyor!

Amerikan The National Interest'e göre KAAN, savaş uçağı teknolojisinde Batı'nın hakimiyetine meydan okuyor. Prestijli yayının tecrübeli ulusal güvenlik editörü Brandon J. Weichert, "Bu hamle iki bölgesel güç merkezi olan Kahire ve Ankara arasındaki stratejik ortaklığın derinleştiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülen KAAN programı, gelişmiş gizlilik özellikleri, süper seyir, sensör füzyonu ve ağ merkezli özelliklerle donatılmış, her türlü hava koşulunda uçabilen, çift motorlu beşinci nesil bir savaş uçağı üretmeyi amaçlıyor.

ABD merkezli yayına göre KAAN, Türkiye'nin F-35'in yanı sıra Çin'in Chengdu J-20'si gibi küresel liderlerle rekabet edebilecek hayalet savaş uçağı geliştirme konusundaki iddialı girişimini temsil ediyor.

