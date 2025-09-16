PODCAST CANLI YAYIN

Ödüllü yönetmen hayatını kaybetti! Robert Redford kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? İşte filmografisi

Hollywood’un efsanevi ismi, Oscar ödüllü yönetmen ve oyuncu Robert Redford, hayatını kaybetti. Gelişmelerin ardıdan dünyaca ünlü isim hakkındaki detaylar ve biyografisi merak ediliyor. Peki Redford kimdir, kaç yaşında, nereli ve hastalığı neydi? İşte sinema dünyasına damgasını vuran Redford’un hayatı ve filmografisi…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ödüllü yönetmen hayatını kaybetti! Robert Redford kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? İşte filmografisi

🔴SON DAKİKA: Hollywood'un efsanevi ismi, Oscar ödüllü yönetmen ve oyuncu Robert Redford, hayatını kaybetti. Gelişmelerin ardıdan dünyaca ünlü isim hakkındaki detaylar ve biyografisi merak ediliyor. Peki Redford kimdir, kaç yaşında, nereli ve hastalığı neydi? İşte sinema dünyasına damgasını vuran Redford'un hayatı ve filmografisi…

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Hollywood'un Efsane İsmi Robert Redford 89 Yaşında Hayatını Kaybetti

Hollywood'un unutulmaz yıldızı Robert Redford, 89 yaşında vefat etti. Redford, Butch Cassidy ve Sundance Kid, The Sting, All the President's Men gibi efsane filmlerdeki rolleriyle ve son dönemde Marvel Sinematik Evreni projelerindeki katkılarıyla tanınıyordu.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Robert Redford neden öldü, hastalığı neydi?

New York Times'ın haberine göre Redford'un ölümünü, reklam ve PR şirketi Rogers & Cowan PMK CEO'su Cindi Berger duyurdu.

Berger, ünlü aktörün 16 Eylül Salı sabahı Utah'taki evinde uykusunda hayatını kaybettiğini doğruladı. Ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Robert Redford kimdir?

Charles Robert Redford Jr, Akademi ödülü sahibi Amerikalı aktör, yönetmen ve yapımcı. Hollywood'un 20. yüzyıldaki en büyük yıldızlarındandır. Robert Redford, 1937'de Santa Monica'da doğdu. Annesi Martha (1914-1955), babası Charles Robert Redford Sr. (1914-1991) olan sanatçının William adında bir üvey kardeşi bulunmaktadır. Liseden sonra Colorado'da üniversite okudu, ancak okulu bitiremedi. Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşadı, Amerika'ya dönerek önce resim, sonra da oyunculuk eğitimi aldı.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Broadway'de bazı oyunlarda yer aldıktan sonra 1960'ların başında sinemaya geçiş yaptı. 1975'te Akbabanın 3 Günü (Three Days of the Condor) filminde Joseph Turner adlı CIA görevlisini canlandırdı. 1980'de ilk yönetmenlik deneyimini Ordinary People filmiyle yaşadı. Bu filmle En İyi Yönetmen dalında Oscar ödülünün sahibi oldu.

(sosyal medya)(sosyal medya)

1981'de Salt Lake City'de kurduğu Sundance Enstitüsü, yıllar içinde Amerika'nın en önemli bağımsız film festivallerinden birine ev sahipliği yapmaya başladı. Redford, 2018'de rol aldığı The Old Man & The Gun filmiyle oyunculuğu bıraktığını açıkladı. 1958'de Lola Van Wagenen ile evlenen Redford, 1985'e dek Van Wagenen ile evli kaldı. Bu evlilikten Scott Anthony, Shauna Jean (d. 1960), David James "Jamie" (d. 1962), ve Amy Hart Redford (d. 1970) adında 4 çocuğu doğdu. 1959 doğumlu Scott Anthony, henüz bebekken hayatını kaybetti. Redford, uzun süredir birlikte olduğu Sibylle Szaggars ile 2009'da 2. evliliğini yaptı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız"
CHP'de "gırtlak" butlan! Önce partililer sonra fondaşlar birbirine girdi... "Dedikoducular" | Durumları üçüncü sayfa haberlerinden hallice
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan CHP'yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler
ABD’de gündem bu araştırma: Kalıcı yaz saati 300 bin felç vakasını ve obeziteyi önleyebilir! Türkiye Berat Albayrak döneminde geçmişti
Başkan Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: "Önümüzdeki ay detayları paylaşacağız" | Deprem bölgesine ekstra kontenjan
Borsa İstanbul'da "manipülasyon" soruşturması! Investco Holding yetkilisi 14 şüpheli gözaltına alındı
Emekliye 18 bin 663 TL maaş: SSK BAĞKUR için yüzde 10,56 ek zam hesabı yapıldı! Refah payı var mı?
Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan FETÖ’cü hainlere sert tepki: Sokakları karıştırmak isteyene eyvallah etmeyiz
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | ABD Dışişleri'nden ilk açıklama
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
Charlie Kirk’ün suikastçısı yakalanmadan 2 saat önce yazdı: Tyler Robinson’ın itirafı: Discord’da kan donduran mesaj
İBB'deki yolsuzlukta 'VIP Yakup' itirafları! İmamoğlu'nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti
Barış Arduç yeni dizisi Aşk ve Gözyaşın’nı anlattı: Küllenmiş ilişkiler ve ikinci şanslar!
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzlukta 48 şüpheli adliyede! Soruşturma bir depremzedenin şikayetiyle başladı
İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigül'ün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Başkan imkanları sevgilileri için seferber etmiş
İstanbul ve Karadeniz için sağanak uyarısı! Gün ve saat belli oldu: Termometreler bir anda 7-8 derece düşecek
İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...
Başkan Erdoğan'dan Katar'da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!