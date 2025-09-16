Ödüllü yönetmen hayatını kaybetti! Robert Redford kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? İşte filmografisi

🔴SON DAKİKA: Hollywood'un efsanevi ismi, Oscar ödüllü yönetmen ve oyuncu Robert Redford, hayatını kaybetti. Gelişmelerin ardıdan dünyaca ünlü isim hakkındaki detaylar ve biyografisi merak ediliyor. Peki Redford kimdir, kaç yaşında, nereli ve hastalığı neydi? İşte sinema dünyasına damgasını vuran Redford'un hayatı ve filmografisi…
Hollywood'un Efsane İsmi Robert Redford 89 Yaşında Hayatını Kaybetti
Hollywood'un unutulmaz yıldızı Robert Redford, 89 yaşında vefat etti. Redford, Butch Cassidy ve Sundance Kid, The Sting, All the President's Men gibi efsane filmlerdeki rolleriyle ve son dönemde Marvel Sinematik Evreni projelerindeki katkılarıyla tanınıyordu.
Robert Redford neden öldü, hastalığı neydi?
New York Times'ın haberine göre Redford'un ölümünü, reklam ve PR şirketi Rogers & Cowan PMK CEO'su Cindi Berger duyurdu.
Berger, ünlü aktörün 16 Eylül Salı sabahı Utah'taki evinde uykusunda hayatını kaybettiğini doğruladı. Ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.