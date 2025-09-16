Ödüllü yönetmen hayatını kaybetti! Robert Redford kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? İşte filmografisi

(sosyal medya) Robert Redford kimdir? Charles Robert Redford Jr, Akademi ödülü sahibi Amerikalı aktör, yönetmen ve yapımcı. Hollywood'un 20. yüzyıldaki en büyük yıldızlarındandır. Robert Redford, 1937'de Santa Monica'da doğdu. Annesi Martha (1914-1955), babası Charles Robert Redford Sr. (1914-1991) olan sanatçının William adında bir üvey kardeşi bulunmaktadır. Liseden sonra Colorado'da üniversite okudu, ancak okulu bitiremedi. Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşadı, Amerika'ya dönerek önce resim, sonra da oyunculuk eğitimi aldı.

(sosyal medya) Broadway'de bazı oyunlarda yer aldıktan sonra 1960'ların başında sinemaya geçiş yaptı. 1975'te Akbabanın 3 Günü (Three Days of the Condor) filminde Joseph Turner adlı CIA görevlisini canlandırdı. 1980'de ilk yönetmenlik deneyimini Ordinary People filmiyle yaşadı. Bu filmle En İyi Yönetmen dalında Oscar ödülünün sahibi oldu.