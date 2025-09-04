1961'den 1970 yılına kadar tanınmış moda evi Nino Cerruti için çalıştı ve sonra Mimar Sergio Galeotti ile 1973 yılından itibaren birlikte Allegri, Bagutta, Hilton, Sicons, Gibò, Montedoro ve Tendresse de dahil olmak üzere pek çok moda evinde serbest tasarımcı olarak yer aldı. Sergio Galeotti ile olan iş birliği sırasında erkek giyimi üzerine çalışmaya başlayan Giorgio Armani , 24 Temmuz 1975 tarihinde kadın giyimine de el atıp Milano'da "Giorgio Armani S.P.A." adlı ilk şirketini kurdu. Aynı yılın ekim ayında, 1976 ilkbahar/yaz için erkek hazır giyim koleksiyonunu sundu. Kız kardeşi Rosanna Armani de şirkete katıldı.

Giorgio Armani, Reuters

GİORGİO ARMANİ'NİN KARİYERİ

Giorgio Armani uluslararası ününü özellikle Richard Gere'in 1980 yapımı Amerikan Jigolosu filmindeki hazırladığı kıyafetler ve pek çok diğer Hollywood ünlüsüne yaptığı kıyafetlerle kazandı. 1987 yılında yapılan, yönetmenliğini Brian De Palma'nın yaptığı ve başrollerinde Sean Connery, Kevin Costner, Robert De Niro ve Andy Garcia gibi oyuncuların oynadığı "The Untouchables" (Dokunulmazlar) filminin de kostümlerinin hazırlanmasını üstlendiği gibi yüzlerce filmin kostümlerini tasarladı. 1995 yılında Giorgio Armani, erkek ve kadın kayak kıyafeti ve kayak casualwear serisini geliştirdi. 1996 yılında uzun zamandır arkadaşı olan müzisyen Eric Clapton, Armani'nin moda şovları için birkaç şarkı besteledi. 1998 yılında da Giorgio Armani, Eric Clapton'un Clapton Crossroads'un gitar müzayedesinde bir partiye ev sahipliği yaptı.