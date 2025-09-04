PODCAST CANLI YAYIN

Milyarder moda efsanesi Giorgio Armani 91 yaşında öldü! Paris Moda Haftası'na ilk kez çıkamamıştı

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü tasarımcının ölümünü moda evi duyurdu. Hastalığı bilinmeyen Armani, 2024 Haziran'da ilk kez rahatsızlığı dolayısıyla Paris Moda Haftası'na katılamamıştı.

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti.

GIORGIO ARMANİ ÖLDÜ

Armani'nin evinde hayatını kaybettiğini moda evi duyurdu.

İLK KEZ MODA HAFTASINA KATILMAMIŞTI

Küresel moda sektörünün en tanınmış isimlerinden ve yüzlerinden biri olan Armani, açıklanmayan rahatsızlığı nedeniyle ilk kez Haziran 2025'te düzenlenen Milano Moda Haftası'na 2026 İlkbahar-Yaz erkek giyim koleksiyonunun ön gösterimleri sırasında katılamamıştı.

Armani, bu ay Milano Moda Haftası'nda imzası olan Giorgio Armani moda evinin 50. yılını kutlamak için büyük bir etkinlik planlıyordu.

GIORGIO ARMANI KİMDİR?

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani 11 Temmuz 1934 tarihinde İtalya'nın Piacenza şehrinde dünyaya geldi. Annesi Maria Raimondi ve babası Ugo Armani'dir. Babası bir nakliye şirketinde muhasebeci olarak çalışmaktaydı. Rosanna Armani ve Sergio Armani adlarında iki kardeşi vardır.

Armani, liseyi bitirdikten sonra Milano Üniversitesi Eczacılık bölümüne kaydolmuştur. Ancak 3 yıl sonra okulu bırakıp fotoğrafçılıkla uğraştı. 1957 yılında askere çağırılmasıyla orduya yazıldı. Askerliğini Verona Askeri Hastanesi revirinde yaptı. Daha sonra Milano'da moda ve aksesuar mağazası La Rinascente'de vitrin düzenleyici olarak çalışmaya başladı. Erkek giyim bölümünün satıcısı olmaya devam ederek pazarlama alanında büyük bir tecrübe kazandı.

GİORGİO ARMANİ'NİN İLK MAĞAZASI

1961'den 1970 yılına kadar tanınmış moda evi Nino Cerruti için çalıştı ve sonra Mimar Sergio Galeotti ile 1973 yılından itibaren birlikte Allegri, Bagutta, Hilton, Sicons, Gibò, Montedoro ve Tendresse de dahil olmak üzere pek çok moda evinde serbest tasarımcı olarak yer aldı. Sergio Galeotti ile olan iş birliği sırasında erkek giyimi üzerine çalışmaya başlayan Giorgio Armani, 24 Temmuz 1975 tarihinde kadın giyimine de el atıp Milano'da "Giorgio Armani S.P.A." adlı ilk şirketini kurdu. Aynı yılın ekim ayında, 1976 ilkbahar/yaz için erkek hazır giyim koleksiyonunu sundu. Kız kardeşi Rosanna Armani de şirkete katıldı.

GİORGİO ARMANİ'NİN KARİYERİ

Giorgio Armani uluslararası ününü özellikle Richard Gere'in 1980 yapımı Amerikan Jigolosu filmindeki hazırladığı kıyafetler ve pek çok diğer Hollywood ünlüsüne yaptığı kıyafetlerle kazandı. 1987 yılında yapılan, yönetmenliğini Brian De Palma'nın yaptığı ve başrollerinde Sean Connery, Kevin Costner, Robert De Niro ve Andy Garcia gibi oyuncuların oynadığı "The Untouchables" (Dokunulmazlar) filminin de kostümlerinin hazırlanmasını üstlendiği gibi yüzlerce filmin kostümlerini tasarladı. 1995 yılında Giorgio Armani, erkek ve kadın kayak kıyafeti ve kayak casualwear serisini geliştirdi. 1996 yılında uzun zamandır arkadaşı olan müzisyen Eric Clapton, Armani'nin moda şovları için birkaç şarkı besteledi. 1998 yılında da Giorgio Armani, Eric Clapton'un Clapton Crossroads'un gitar müzayedesinde bir partiye ev sahipliği yaptı.

