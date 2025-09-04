Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti.
GIORGIO ARMANİ ÖLDÜ
Armani'nin evinde hayatını kaybettiğini moda evi duyurdu.
İLK KEZ MODA HAFTASINA KATILMAMIŞTI
Küresel moda sektörünün en tanınmış isimlerinden ve yüzlerinden biri olan Armani, açıklanmayan rahatsızlığı nedeniyle ilk kez Haziran 2025'te düzenlenen Milano Moda Haftası'na 2026 İlkbahar-Yaz erkek giyim koleksiyonunun ön gösterimleri sırasında katılamamıştı.
Armani, bu ay Milano Moda Haftası'nda imzası olan Giorgio Armani moda evinin 50. yılını kutlamak için büyük bir etkinlik planlıyordu.
GIORGIO ARMANI KİMDİR?
İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani 11 Temmuz 1934 tarihinde İtalya'nın Piacenza şehrinde dünyaya geldi. Annesi Maria Raimondi ve babası Ugo Armani'dir. Babası bir nakliye şirketinde muhasebeci olarak çalışmaktaydı. Rosanna Armani ve Sergio Armani adlarında iki kardeşi vardır.
Armani, liseyi bitirdikten sonra Milano Üniversitesi Eczacılık bölümüne kaydolmuştur. Ancak 3 yıl sonra okulu bırakıp fotoğrafçılıkla uğraştı. 1957 yılında askere çağırılmasıyla orduya yazıldı. Askerliğini Verona Askeri Hastanesi revirinde yaptı. Daha sonra Milano'da moda ve aksesuar mağazası La Rinascente'de vitrin düzenleyici olarak çalışmaya başladı. Erkek giyim bölümünün satıcısı olmaya devam ederek pazarlama alanında büyük bir tecrübe kazandı.