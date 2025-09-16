Gaziosmanpaşa'da trafikte yol verme kavgası! Sopayla saldıran magandaları biber gazıyla kovaladı

Olay, dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de yaşandı. İddiaya göre, motosikletli iki kişi ile otomobil sürücüsü arasında caddede yol verme tartışması yaşandı. Çıkan tartışma sonrasında motosikletli iki kişi, aracından inerek sopayla otomobil sürücüsüne saldırdı.

Gaziosmanpaşa'da trafikte yol verme kavgası kamerada