RTÜK Başkanı Şahin'den Merdan Yanardağ'ın "Alevilerin haini çoktur" sözlerine tepki gösterdi!

TELE1 ekranlarında program yapan Merdan Yanardağ skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Yanardağ "Alevi'nin haini çoktur." diyerek Alevi vatandaşları hedef aldı.



Merdan Yanardağ (Takvim.com.tr)

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir sözün, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin mazur görülemeyeceğini belirtti.



RTÜK Başkanı Şahin'in açıklaması (Sosyal Medya)



Ebubekir Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ'ın dile getirdiği 'Alevilerin haini çoktur' ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan, ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu çirkin sözleri en güçlü şekilde kınıyor, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz."