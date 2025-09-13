PODCAST CANLI YAYIN

RTÜK Başkanı Şahin'den Merdan Yanardağ'ın "Alevilerin haini çoktur" sözlerine tepki gösterdi!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1'de yayınlanan 4 Soru 4 Yanıt programında Gazeteci Merdan Yanardağ'ın "Alevilerin haini çoktur" ifadesinin toplumsal barışı bozan bir nefret söylemi olduğunu belirterek, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin yapılacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
RTÜK Başkanı Şahin'den Merdan Yanardağ'ın "Alevilerin haini çoktur" sözlerine tepki gösterdi!

TELE1 ekranlarında program yapan Merdan Yanardağ skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Yanardağ "Alevi'nin haini çoktur." diyerek Alevi vatandaşları hedef aldı.

Merdan Yanardağ (Takvim.com.tr)Merdan Yanardağ (Takvim.com.tr)

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir sözün, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin mazur görülemeyeceğini belirtti.

RTÜK Başkanı Şahin'in açıklaması (Sosyal Medya)RTÜK Başkanı Şahin'in açıklaması (Sosyal Medya)

Ebubekir Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ'ın dile getirdiği 'Alevilerin haini çoktur' ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan, ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu çirkin sözleri en güçlü şekilde kınıyor, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’dan BM’deki Filistin oturumu öncesi kritik kabul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'a veda! Başkan Erdoğan'dan taziye: Ömrünü devlete ve millete hizmete adadı! Başkan tabutu omzunda taşıdı...
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Buradan geri dönüş olmayacak!"
Dolmabahçe'de yeni transferler sahnede! Beşiktaş - Başakşehir: 2-1 | MAÇ SONUCU
Filistin: Gazze'de soykırım suçu işleniyor
ABD Başkanı Trump'tan NATO ülkelerine ve tüm dünyaya mektup! Rusya'ya yaptırım Çin'e gümrük vergisi
Olimpiyat'tan Frankfurt'a mesaj! Eyüpspor - Galatasaray: 0-2 | MAÇ SONUCU
Tam yol Gazze'ye! Küresel Sumud Filosu'na katılan tekneler Tunus'tan yola çıktı
Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni satışa çıkan modeli teslim edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?
Suriye tek bir zerre toprak vermeyecek! Ahmed Şara’dan İsrail'e ve terör örgütü YPG/SDG'ye ayar
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
İsrail Katar hezimetine kılıf arıyor! ABD gazetesinden “Mossad Hamas’a saldırmak istemedi” iddiası
AK Parti, İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkını tekrar mahkemeye taşıyacak!
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! "Sonu şampiyonluk olsun"
Kadıköy'de hocalardan sürpriz! TFF saatin değiştiğini duyurdu! Yeni transferler ve ilk 11 kararları
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmış
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gündeme ilişkin açıklamalar! "Mülakatlarda haksızlık olduğunu düşünen dava açsın"