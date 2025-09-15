PODCAST CANLI YAYIN

Doha'da düzenlenen zirvenin ardından Başkan Erdoğan Katar'dan ayrıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye hareket etti.

Bakan Erdoğan'ı Uluslararası Hamad Havalimanı'nda Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve elçilik personeli uğurladı.

BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKİYE'YE HAREKET ETTİ

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan da Türkiye'ye hareket etti.

Başkan Erdoğandan Katarda Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!

