Başkan Erdoğan'ın imzaladığı 2026-2028 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de: "Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla yayımlanan tebliğde, Merkezi Yönetim Bütçesi 'nin hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) yayımlandığı ve OVP'de ekonomi ile maliye politikalarının temel amaçlarının belirlendiği bildirildi.

Bu kapsamda 2026-2028 döneminde, On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) hedefleri doğrultusunda, ekonomik dayanıklılığı koruyarak dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye, kalıcı refah artışına ve adil gelir dağılımına katkı sunacak şekilde fiyat istikrarının sağlanması, finansal istikrarın korunması ve ekonominin üretkenliğinin artırılması yoluyla, Türkiye'nin rekabetçi konumunun güçlendirilmesinin temel amaç olduğu belirtildi.

Tebliğle, aynı dönemde maliye politikasının temel amaçları ise kamu maliyesinin makroekonomik istikrarı destekleyici rolünün artırılması, sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve kalkınmanın stratejik bir aracı olarak kullanılması, bütçe disiplininin güçlendirilmesine yönelik adımların kararlılıkla atılmasına devam edilmesi olarak ifade edildi.