PODCAST CANLI YAYIN

Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: "Suçtan elde edilen gelir aklandı"

Can Holding'e "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" aklama suçlarından operasyon düzenlendi. Hakimlik kararında Can Holding bünyesindeki şirketlerin suçtan elde edilen geliri akladığı belirtildi. Mezkur şirketlerin ortaklık paylarına, taşınmazlarına her türlü taşıtlarına, hak ve alacaklarına, bankalar nezdindeki her türlü hesaplarına, kiralık kasalarına ve kripto varlık hesaplarına el konulduğu bildirildi. Takvim.com.tr, Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği kararına ulaştı. İşte aralarında Habertürk, Show, Bloomberg HT ve Bilgi Üniversitesi'nin de olduğu 121 şirketin tam listesi...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: "Suçtan elde edilen gelir aklandı"
Can Holding'in eğitimden medyaya, finanstan enerjiye çeşitli sektörlerde kurduğu ahtapot gibi suç yapısı deşifre oldu.

Küçükçekmece Başsavcılığı, MASAK raporları sonrası soruşturma başlattı. Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el kondu. 2020-2021 arasında 245 milyon TL suç geliri aklandığı, şirket hesaplarına kaynağı belirsiz milyarlarca lira para girdiği tespit edildi. Nitelikli dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığının yanı sıra Can Holding'in kara parayla itibar ve güç elde etmeye çalıştığı belirlendi.

Suç örgütü lideri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve şüpheli Kenan Tekdağ hakkında gözaltı kararı verildi.



TAKVİM MAHKEME KARARINA ULAŞTI

Takvim.com.tr, Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği kararına ulaştı.

"SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİR AKLANDI"

Can Holding'e bağlı şirketlere kayyum atanmasına ilişkin kararda "MASAK raporu, yapılan kolluk tespitleri doğrultusunda şüphelilerin kontrol ettiği ve sahip oldukları şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına suç örgütü faaliyeti kapsamında aracılık ettikleri ve kurulan holding bünyesinde çok sayıda şirketi kontrol ettiklerinin tespit edildi" ifadelerine yer verildi.


KAYYUM KARARI: TAŞINIRLAR TAŞINMAZLAR, KRİPTOLAR, HİSSELER... NE VARSA EL KONDU

Kayyum kararında bahse konu şirketlerin ortaklık paylarına, taşınmazlarına her türlü taşıtlarına, hak ve alacaklarına, bankalar nezdindeki her türlü hesaplarına, kiralık kasalarına ve kripto varlık hesaplarına el konulduğu bildirildi.


İŞTE EL KONULAN 121 ŞİRKET

Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulan ve TMSF'ye devredilen 121 şirket:
  1. Can Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi
  2. Can Kültür Sanat Ve Eğitim Kurumları Anonim Şirketi
  3. Doğal Yaşam İnşaat Ve Taahhüt Anonim Şirketi
  4. Can Yayın Holding Anonim Şirketi
  5. C Yapım Filmcilik Prodüksiyon Sanayi Ve Ticaret Anonim
    Şirketi
  6. Haberturk Gazetecilik Anonim Şirketi
  7. Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi
  8. Ciner Medya Tv Hizmetleri Anonim Şirketi
  9. C Görsel Yayınlar Anonim Şirketi
  10. Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı Ve Reklamcılık
    Anonim Şirketi
  11. Show Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
  12. Ciner Digital Platform Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi
  13. Arı İnovasyon Ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi
    ve Şubelerine
  14. Za Filo Kiralama Taşımacılık Ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
  15. Enerji Gaz Anonim Şirketi
  16. Enerji Madeni Yağlar Üretim Ve Pazarlama Anonim Şirketi
  17. Canlar Beton Turizm Anonim Şirketi
  18. İstanbul Petrolcülük Antrepoculuk Ve Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi
  19. Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi
  20. Can Öğretim Kurumları Anonim Şirketi
  21. Golden Hill Turizm Ve Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi
  22. Can Hazır Beton Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi
  23. Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği Anonim Şirketi
  24. Doğa Okulları İşletmeciliği Anonim Şirketi
  25. Bosphorus Mimarlık Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi
  26. Gökyüzü Gümrükleme İthalat İhracat Petrol Ürünleri Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi
  27. İslamcan Gümrükleme İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
  28. Simurg Plus Enerji İnşaat Demir Nakliye Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
  29. Beşcanlar İthalat İhracat Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
  30. Mcn Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
  31. Fatih Holding Anonim Şirketi
  32. Ccn Gayrimenkul Petrol Anonim Şirketi
  33. Acn Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
  34. Avrupa Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
  35. Boğaziçi Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
  36. Rüzgar Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
  37. Kcn Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
  38. Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
  39. Zc Depolama Hizmetleri Anonim Şirketi
  40. Za Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
  41. Beş Canlar Petrol Antrepoculuk Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
  42. Tectone Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
  43. Tectone Teknik Servis Hizmetleri Anonim Şirketi
  44. Tectone Global İthalat İhracat Ve Pazarlama Anonim Şirketi
  45. Tectone Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi
  46. Akpa Aksiyon Tütün Mamulleri Pazarlama Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
  47. Sebat Çakmak Sınai Ve Tüketim Malları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
  48. Can Karton Kağıt Ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
  49. Fine Blend Tütün Ve Teknolojik Yatırım Ticaret Anonim Şirketi
  50. Uluyol Yatırım Holding Anonim Şirketi
  51. Towtech Tütün Mamulleri Ve Filtre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
  52. Towtech Filtre Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
  53. Mükellef Kurumu Seıkon Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi
  54. Jpı Uluslararası İç Ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi
  55. European Tütün Ve Tütün Mamulleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
  56. Avrasya Sigara Ve Tütüncülük Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
  57. Luksor Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şirketi
  58. Its Yatırım Holding Anonim Şirketi
  59. Boğaziçi Sigara Ve Tütüncülük Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
  60. Bosphorus Enerji Üretim Santralleri Anonim Şirketi
  61. King S Club Mağazacılık Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
  62. Bosphorus Medya Grubu Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi
  63. Elektroturk Elektronik Pazarlama Anonim Şirketi
  64. Elit Çakmak İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
  65. Canpet Gayrimenkul Yatırım Limited Şirketi
  66. Media İstanbul Tekstil İthalat İhracat Ticaret Reklam Ve Seyahat Acenteliği Anonim Şirketi
  67. Turktek Elektronik Ticaret Anonim Şirketi
  68. Mc Petrol İşletmeciliği Limited Şirketi
  69. Kc Petrol Limited Şirketi
  70. Havsa Petrol Anonim Şirketi
  71. Turktab Tütün Mamulleri Pazarlama Ve Dağıtım Anonim Şirketi
  72. Çalışkan Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
  73. Real Life Medikal Hizmetleri Limited Şirketi
  74. Ev-fa Hersekli Turizm Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
  75. Trakya Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
  76. Kırklareli Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
  77. Trakya Holding Anonim Şirketi
  78. Pusula Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
  79. Demir Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
  80. Galata Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
  81. İstanbul Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
  82. Hedef Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
  83. Nergis Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
  84. Rota Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
  85. Ankara Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
  86. Doğa Store Yayıncılık Ve Ticaret Anonim Şirketi
  87. Boetti Tekstil Ve Gıda İmalat Anonim Şirketi
  88. Bülent Döviz Ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi
  89. Kayalar Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
  90. Can Global Uluslararası Dış Ticaret
  91. Elit World Trade İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi
  92. Enerji Mağazacılık İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi
  93. Süperpet İstasyon İşletmeciliği Limited Şirketi
  94. Mediza Medikal Hizmetleri Limited Şirketi
  95. Elit Tütün Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
  96. Elektrostar Elektronik Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi
  97. Turktobacco Sigara İç Ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi
  98. Lüleburgaz Petrol Anonim Şirketi
  99. Tekirdağ Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
  100. Malkara Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
  101. Keşan Petrol Anonim Şirketi
  102. Hayrabolu Petrol Anonim Şirketi
  103. Babaeski Petrol Anonim Şirketi
  104. Çantaköy Petrol Anonim Şirketi
  105. Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
  106. Edirnepet Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği Anonim Şirketi
  107. Garanti Marketçilik Anonim Şirketi
  108. Propus Makaron Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
  109. Royal Tobacco Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi
  110. Turkish Tobacco Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şirketi
  111. Cantech Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
  112. Haramidere Depoculuk Anonim Şirketi
  113. Daylight Gıda Temizlik İnşaat Otopark İşletmeciliği Anonim Şirketi
  114. Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
  115. Gümüşyaka Petrol Limited Şirketi
  116. Selimpaşa Petrol Limited Şirketi
  117. Sefaköy Petrol Limited Şirketi
  118. Özpa Sigara Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  119. Showmax Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
  120. Showturk Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
  121. HT Spor Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi

Can Holdinge kara para operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?Can Holdinge kara para operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi
Takas Bank
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de | 37 ile yeni emniyet müdürü! İşte isim isim tam liste
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne?
İzmir’deki karakola silahlı saldırıda yeni detaylar! 16 yaşındaki katil EYP’i evde hazırlamış
Türk Telekom
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
Son dakika hava durumu | Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Fırtına 60 km hızla esecek, yağış ve sıcak hava aynı anda geliyor
Terör devleti İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
OVP'den emekli maaş sistemi ile ilgili reform! Hesaplar değişti | Uzun süre çalışana yüksek aylık
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
CHP'li İBB'den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi! AK Parti Grup Başkan Vekili'nden itiraz: "Bu zam teklifi hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır"
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek'in akçeli işleri
2026’da emeklilikte devrim: Çift maaş almanın yolu açılıyor, işte yeni tamamlayıcı sistemin tüm detayları!
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi başladı: İtalyan teknik adamdan ilk rapor ve sürpriz karar
Hava sahasında gerilim! NATO üyesi Polonya Rus İHA'sını vurdu | Trump'tan dikkat çeken mesaj: "İşte başlıyoruz..."
Togg bayilik ve ikinci el hamlesiyle Avrupa pazarında iddialı: Almanya’dan sonra sıra Fransa ve İtalya’da
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!