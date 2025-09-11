Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: "Suçtan elde edilen gelir aklandı"

Kayyum kararında bahse konu şirketlerin ortaklık paylarına, taşınmazlarına her türlü taşıtlarına, hak ve alacaklarına, bankalar nezdindeki her türlü hesaplarına, kiralık kasalarına ve kripto varlık hesaplarına el konulduğu bildirildi.

İŞTE EL KONULAN 121 ŞİRKET

Can Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi Can Kültür Sanat Ve Eğitim Kurumları Anonim Şirketi Doğal Yaşam İnşaat Ve Taahhüt Anonim Şirketi Can Yayın Holding Anonim Şirketi C Yapım Filmcilik Prodüksiyon Sanayi Ve Ticaret Anonim

Şirketi Haberturk Gazetecilik Anonim Şirketi Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi Ciner Medya Tv Hizmetleri Anonim Şirketi C Görsel Yayınlar Anonim Şirketi Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı Ve Reklamcılık

Anonim Şirketi Show Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi Ciner Digital Platform Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi Arı İnovasyon Ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi

ve Şubelerine Za Filo Kiralama Taşımacılık Ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Enerji Gaz Anonim Şirketi Enerji Madeni Yağlar Üretim Ve Pazarlama Anonim Şirketi Canlar Beton Turizm Anonim Şirketi İstanbul Petrolcülük Antrepoculuk Ve Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Can Öğretim Kurumları Anonim Şirketi Golden Hill Turizm Ve Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi Can Hazır Beton Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği Anonim Şirketi Doğa Okulları İşletmeciliği Anonim Şirketi Bosphorus Mimarlık Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi Gökyüzü Gümrükleme İthalat İhracat Petrol Ürünleri Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi İslamcan Gümrükleme İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Simurg Plus Enerji İnşaat Demir Nakliye Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Beşcanlar İthalat İhracat Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Mcn Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi Fatih Holding Anonim Şirketi Ccn Gayrimenkul Petrol Anonim Şirketi Acn Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi Avrupa Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi Boğaziçi Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi Rüzgar Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi Kcn Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi Zc Depolama Hizmetleri Anonim Şirketi Za Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi Beş Canlar Petrol Antrepoculuk Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Tectone Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Tectone Teknik Servis Hizmetleri Anonim Şirketi Tectone Global İthalat İhracat Ve Pazarlama Anonim Şirketi Tectone Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi Akpa Aksiyon Tütün Mamulleri Pazarlama Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Sebat Çakmak Sınai Ve Tüketim Malları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Can Karton Kağıt Ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Fine Blend Tütün Ve Teknolojik Yatırım Ticaret Anonim Şirketi Uluyol Yatırım Holding Anonim Şirketi Towtech Tütün Mamulleri Ve Filtre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Towtech Filtre Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Mükellef Kurumu Seıkon Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi Jpı Uluslararası İç Ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi European Tütün Ve Tütün Mamulleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Avrasya Sigara Ve Tütüncülük Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Luksor Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şirketi Its Yatırım Holding Anonim Şirketi Boğaziçi Sigara Ve Tütüncülük Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Bosphorus Enerji Üretim Santralleri Anonim Şirketi King S Club Mağazacılık Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Bosphorus Medya Grubu Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi Elektroturk Elektronik Pazarlama Anonim Şirketi Elit Çakmak İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Canpet Gayrimenkul Yatırım Limited Şirketi Media İstanbul Tekstil İthalat İhracat Ticaret Reklam Ve Seyahat Acenteliği Anonim Şirketi Turktek Elektronik Ticaret Anonim Şirketi Mc Petrol İşletmeciliği Limited Şirketi Kc Petrol Limited Şirketi Havsa Petrol Anonim Şirketi Turktab Tütün Mamulleri Pazarlama Ve Dağıtım Anonim Şirketi Çalışkan Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi Real Life Medikal Hizmetleri Limited Şirketi Ev-fa Hersekli Turizm Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi Trakya Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi Kırklareli Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi Trakya Holding Anonim Şirketi Pusula Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi Demir Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi Galata Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi İstanbul Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi Hedef Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi Nergis Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi Rota Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi Ankara Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi Doğa Store Yayıncılık Ve Ticaret Anonim Şirketi Boetti Tekstil Ve Gıda İmalat Anonim Şirketi Bülent Döviz Ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi Kayalar Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi Can Global Uluslararası Dış Ticaret Elit World Trade İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi Enerji Mağazacılık İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Süperpet İstasyon İşletmeciliği Limited Şirketi Mediza Medikal Hizmetleri Limited Şirketi Elit Tütün Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Elektrostar Elektronik Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Turktobacco Sigara İç Ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi Lüleburgaz Petrol Anonim Şirketi Tekirdağ Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi Malkara Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi Keşan Petrol Anonim Şirketi Hayrabolu Petrol Anonim Şirketi Babaeski Petrol Anonim Şirketi Çantaköy Petrol Anonim Şirketi Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi Edirnepet Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği Anonim Şirketi Garanti Marketçilik Anonim Şirketi Propus Makaron Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Royal Tobacco Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi Turkish Tobacco Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şirketi Cantech Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Haramidere Depoculuk Anonim Şirketi Daylight Gıda Temizlik İnşaat Otopark İşletmeciliği Anonim Şirketi Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi Gümüşyaka Petrol Limited Şirketi Selimpaşa Petrol Limited Şirketi Sefaköy Petrol Limited Şirketi Özpa Sigara Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Showmax Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi Showturk Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi HT Spor Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi