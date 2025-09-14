Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kara parayı Habertürk ve Show üzerinden nasıl akladılar? Mehmet Kenan Tekdağ ifade vermek istemedi!

11 Eylül 2025 sabahı Jandarma, Can Holding'e "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" aklama suçlarından operasyon düzenledi.
Holding bünyesindeki 121 şirketin ortaklık paylarına, taşınmazlarına her türlü taşıtlarına, hak ve alacaklarına, bankalar nezdindeki her türlü hesaplarına, kiralık kasalarına ve kripto varlık hesaplarına el konulduğu bildirildi.
Habertürk, Show, Bloomberg HT ve HT Spor gibi kanalların olduğu medya grubu TMSF'ye devredildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen Devran Çimen, Kemal Çimen, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can ve Cemal Can gözaltına alınırken holdingin patronlarından Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya adreslerinde bulunamamış ve yakalalama çalışmalarına devam edilmişti.