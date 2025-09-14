PODCAST CANLI YAYIN

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kara parayı Habertürk ve Show üzerinden nasıl akladılar? Mehmet Kenan Tekdağ ifade vermek istemedi!

11 Eylül 2025 sabahı Jandarma, Can Holding'e "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" aklama suçlarından operasyon düzenledi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Can Holding'e yapılan operasyonlarda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Firari olan şüphelilerden Mehmet Kaya Ağrı'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Aralarında Mehmet Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüphelinin Maslak Jandarma'daki sorgulama işlemleri başladı. Öte yandan Mehmet Kenan Tekdağ'ın Jandarma'da susma hakkını kullanmak istediği ve ifade vermediği, ifadesini savcılıkta vermek istediğini söylediği öğrenildi.

Holding bünyesindeki 121 şirketin ortaklık paylarına, taşınmazlarına her türlü taşıtlarına, hak ve alacaklarına, bankalar nezdindeki her türlü hesaplarına, kiralık kasalarına ve kripto varlık hesaplarına el konulduğu bildirildi.

Habertürk, Show, Bloomberg HT ve HT Spor gibi kanalların olduğu medya grubu TMSF'ye devredildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen Devran Çimen, Kemal Çimen, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can ve Cemal Can gözaltına alınırken holdingin patronlarından Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya adreslerinde bulunamamış ve yakalalama çalışmalarına devam edilmişti.

AĞRI'DA GÖZALTI
Başsavcılık tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Kaya adlı şüpheli de Ağrı'da gözaltına alındı ve İstanbul'a getirildi. Operasyonlar sonucu gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Aralarında Mehmet Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüphelinin de Maslak Jandarma'da, Jandarma KOM Şube ekipleri tarafından yapılan sorguları sürüyor. Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can ve Murat Can'a yönelik yakalama çalışmaları sürüyor. Sorguları devam eden şüphelilerin işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

"SUSMA HAKKIMI KULLANIYORUM"
Öte yandan gözaltında olan şüphelilerden Mehmet Kenan Tekdağ'ın Jandarma'da ifade vermek istemediği ve susma hakkını kullandığı, ifadesini savcılıkta vereceğini söylediği öğrenildi.

