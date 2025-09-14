"Bir parçamı alıp götürdü" demişti: MHP lideri Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a vefa | Kabrini yaptırdı

Paylaşımında, Türk milletinin gönlünde derin izler bırakan, sesiyle ve eserleriyle nesillerin duygularına tercüman olan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un yalnızca bir sanatçı değil, milletin kültürel ve manevi hafızasında kalıcı bir yer edindiğini vurgulayan Yıldız, Tayfur'un eserlerinin halkın sevinçlerinde de hüzünlerinde de ortak bir duygu dili olduğunu aktardı.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Merhum Ferdi Tayfur'un kabri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yaptırılmıştır. Bu mezar taşı, yalnızca bir mermer değil, Türk-İslam sanatının ve İslam geleneğinin izlerini taşıyan milli bir abidedir. Hilal ve yıldız, Türk milletinin bağımsızlığını ve İslam'ın simgesini ifade etmektedir. Osmanlı tuğrası, köklü devlet geleneğimizin sembolüdür.

Ayetler, dualar ve hat sanatı, faniliği hatırlatırken, Allah'ın ebediyetini vurgulamaktadır. Geometrik motifler, Selçuklu-Osmanlı sanatını günümüze taşımaktadır. Bu taş, merhumun ruhuna bir dua, milletimize ise vefa ve hatırlatma vesilesidir."