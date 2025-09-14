PODCAST CANLI YAYIN

"Bir parçamı alıp götürdü" demişti: MHP lideri Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a vefa | Kabrini yaptırdı

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, "Merhum Ferdi Tayfur'un kabri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yaptırılmıştır. Bu mezar taşı, yalnızca bir mermer değil, Türk-İslam sanatının ve İslam geleneğinin izlerini taşıyan milli bir abidedir." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Bir parçamı alıp götürdü" demişti: MHP lideri Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a vefa | Kabrini yaptırdı

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yaptırılan Ferdi Tayfur'un kabrine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, Türk milletinin gönlünde derin izler bırakan, sesiyle ve eserleriyle nesillerin duygularına tercüman olan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un yalnızca bir sanatçı değil, milletin kültürel ve manevi hafızasında kalıcı bir yer edindiğini vurgulayan Yıldız, Tayfur'un eserlerinin halkın sevinçlerinde de hüzünlerinde de ortak bir duygu dili olduğunu aktardı.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Merhum Ferdi Tayfur'un kabri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yaptırılmıştır. Bu mezar taşı, yalnızca bir mermer değil, Türk-İslam sanatının ve İslam geleneğinin izlerini taşıyan milli bir abidedir. Hilal ve yıldız, Türk milletinin bağımsızlığını ve İslam'ın simgesini ifade etmektedir. Osmanlı tuğrası, köklü devlet geleneğimizin sembolüdür.

Ayetler, dualar ve hat sanatı, faniliği hatırlatırken, Allah'ın ebediyetini vurgulamaktadır. Geometrik motifler, Selçuklu-Osmanlı sanatını günümüze taşımaktadır. Bu taş, merhumun ruhuna bir dua, milletimize ise vefa ve hatırlatma vesilesidir."

"ESERLERİYLE TÜRK HALKININ ORTAK SESİ OLMUŞTUR"
Yıldız, Devlet Bahçeli'nin Tayfur'un cenazesine de katıldığını ve sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadığını hatırlattı.

Bu yüksek vefanın, yalnızca bir dostluğun değil, Türk milletinin kültürüne, sanatına ve manevi değerlerine verilen önemin güçlü bir göstergesi olduğunun altını çizen Yıldız, şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımızın öncülüğünde Adana Sarıçam Belediyesi tarafından Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi açılmıştır. Bu müze, sanatçımızın hatırasını yaşatırken, Türk milletinin kültürel hafızasını geleceğe taşıyacak kalıcı bir eser olacaktır.

Ferdi Tayfur, milletimizin gönlünde derin bir iz bırakmış, eserleriyle Türk halkının ortak sesi olmuştur. Onun ardından gösterilen bu yüksek vefa, mezar taşından, cenaze törenine katılıma, müze açılışına kadar bizzat Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sahiplenişiyle hayat bulmuştur."

MHP lideri Devlet Bahçeliden Ferdi Tayfura son görev... Mezarının başına gittiMHP lideri Devlet Bahçeliden Ferdi Tayfura son görev... Mezarının başına gitti

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de "kurultay" davası öncesi yumruklar konuştu! Esenyurt İlçe Kongresi karıştı: "Gürsel Tekin" kavgası
PKK'nın 'Karayılan'ından "süreci bozma" tehdidi! İsrail'den medet umuyor Avrupa'dan "aman" dileniyor: "Biz çözümsüz değiliz..."
Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
İmralı'dan Suriye'nin doğusuna ne mesaj gitti? Öcalan kafa karıştırdı: Önce YPG'ye destek istedi sonra "birleşik Suriye" dedi
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kara parayı Habertürk ve Show üzerinden nasıl akladılar? Mehmet Kenan Tekdağ ifade vermek istemedi!
CHP'de "İstanbul" kaosu! Gürsel Tekin "Ben onun ağabeyiyim, hakkım haram olsun" deyip Özgür Özel'e saydırdı: "Bu son uyarım konuşurum"
Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio Ağlama Duvarı'nda! Dikkat çeken kipa detayı
Çiftçilere zirai don desteği Resmi Gazete'de! 65 il, 16 ürün kapsamda... Dekar başı ne ödenecek? Başvuru şartları neler?
"Can" kara parayı eğitim ve medya ile akladı! Kemal Can 875 bin TL gelirle 575 milyon dolara Habertürk'ü nasıl aldı? | "Köstebek" şüphesi
Başkan Erdoğan’dan BM’deki Filistin oturumu öncesi kritik kabul | Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulos'tan anlamlı hediye
CHP'de mutlak butlan paniği! 81 ilin örgüt üyelerini Ankara'ya topladılar! Şaibeli kurultay şikayetçileri konuştu: Bu CHP'lilerin davası
Tam yol Gazze'ye! Küresel Sumud Filosu'na katılan tekneler Tunus'tan yola çıktı | Filoya katılacaklar nasıl belirlendi? Türk büyükelçiden açıklama
Başkan Erdoğan Filistin'in sesi olacak! İsrail'i diplomatik kıskaca alacak iki kritik zirve!
İstanbul’da GPS’li eski eş dehşeti! Takip cihazı taktırdı aracın önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
MALATYA-GÖLBAŞI-NARLI-NURDAĞI demiryolu hattı yarın açılıyor! 6 Şubat depreminde hasar görmüştü
Fenerbahçe'nin transfer hedefi 8! Dünya devinden gelecek
Kent Lokantası rüşvetine skandal ifade! Muhittin Böcek'in daire başkanından 'hızlı iş' savunması
Beşiktaş'ın Başakşehir galibiyeti sonrası şok ifadeler! "İki futbolcu bitik"
Galatasaray 5'te 5 yaptı ama hedefte o yıldız var! Flaş sözler
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında