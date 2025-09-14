Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: Başkan Hasan Mutlu gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında suça karıştıkları tespit edilen aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun olduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis, CHP'li Hasan Mutlu'nun ve 8 Belediye Meclis üyesinin 44 kişiyi gözaltına aldı. 72 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen baskında arama ve el koyma kararı uygulandı. Önceki yolsuzluk operasyonlarında olduğu gibi ihalelerin adrese teslim olduğu vurgulandı. Operasyonu haber alan vatandaşlar belediye binası önünde toplandı. Polis güvenlik önlemi aldı.

GÖZALTINDAKİ BAŞKAN VE YARDIMCILARI



Hasan MUTLU (Bayrampaşa Belediye Başkanı)

Atilla ÖZEN (Belediye Başkan Yardımcısı)

Hakan BAŞ (Belediye Başkan Yardımcısı)

Lütfi KADIOĞULLARI (Belediye Başkan Yardımcısı)

Gündüz KALKAN (Belediye Başkan Yardımcısı)

Bilgehan YAĞCI (Belediye Hukuk İşleri Müdürü)