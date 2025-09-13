İddianame kabul edildi! CHP'li Ekrem İmamoğlu'na hakaret suçundan 2 yıl 4 ay hapis kararı (AA)

İddianamede, müşteki Şahin ve sanık İmamoğlu arasında 3-5 metre mesafe bulunduğu esnada müştekinin diğer bir kişiye, "Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı." dediği sırada sanık İmamoğlu'nun söyleneni duyduğu, müştekiye "Sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin." şeklinde cevap vermesi üzerine şikayetçi olduğu aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ekrem İmamoğlu sarf edilen sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığını savundu.

İmamoğlu, bunun nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğunu öne sürerek, sarf edilen sözlerin müştekinin şahsiyetine değil, eylemine yönelik dile getirildiğini iddia etti.

Sanığın eyleminin uzlaştırma kapsamına giren suçlardan olması nedeniyle uzlaştırmacı görevlendirildiği kaydedilen iddianamede, 28 Temmuz 2025'de uzlaştırma raporunda müşteki ve sanık arasında uzlaşma sağlanamadığının anlaşıldığı belirtildi.