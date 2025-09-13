PODCAST CANLI YAYIN

İddianame kabul edildi! CHP'li Ekrem İmamoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis kararı

CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Ekim 2024'te müşteki Serkan Şahin'in Bakırköy'de düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı alanında dolaştığı sırada tesadüfen sanık Ekrem İmamoğlu'nu gördüğü belirtildi.

İddianamede, müşteki Şahin ve sanık İmamoğlu arasında 3-5 metre mesafe bulunduğu esnada müştekinin diğer bir kişiye, "Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı." dediği sırada sanık İmamoğlu'nun söyleneni duyduğu, müştekiye "Sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin." şeklinde cevap vermesi üzerine şikayetçi olduğu aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ekrem İmamoğlu sarf edilen sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığını savundu.

İmamoğlu, bunun nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğunu öne sürerek, sarf edilen sözlerin müştekinin şahsiyetine değil, eylemine yönelik dile getirildiğini iddia etti.

Sanığın eyleminin uzlaştırma kapsamına giren suçlardan olması nedeniyle uzlaştırmacı görevlendirildiği kaydedilen iddianamede, 28 Temmuz 2025'de uzlaştırma raporunda müşteki ve sanık arasında uzlaşma sağlanamadığının anlaşıldığı belirtildi.

İMAMOĞLU'NA HAKARET SUÇUNDAN 2 YIL 4 AY HAPİS
İddianamede, başka suçtan tutuklu olan sanık Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya hapis cezası talep edildi.

Ayrıca İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak istendi.

Değerlendirmek üzere Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.

