PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerinin çekilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında görüntülerinin çekilerek sosyal medya platformlarında paylaşılmasına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi:
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerinin çekilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Tutuklanmasının ardından CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında görüntülerinin çekilerek sosyal medya platformlarında paylaşılmasına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Marmara Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu'nun görüntülerinin sosyal medya platformlarında yayınlanması üzerine harekete geçti.

Ekrem İmamoğlu (Ekran görüntüsü)Ekrem İmamoğlu (Ekran görüntüsü)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Duruşma salonundan bazı kişilerin görüntü kaydı aldığını ve görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını tespit eden başsavcılık, "ses veya görüntülerin kayda alınması" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, şüphelilerin tespit edilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla kolluk birimlerine müzakere yazdı.

Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: Savunacak bir şeyi olmayınca...Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: Savunacak bir şeyi olmayınca...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni modeli hediye edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?
Sezonun ilk derbisi TOD'da
Eyüpspor - Galatasaray | CANLI
Suriye tek bir zerre toprak vermeyecek! Ahmed Şara’dan İsrail'e ve terör örgütü YPG/SDG'ye ayar
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında
İsrail Katar hezimetine kılıf arıyor! ABD gazetesinden “Mossad Hamas’a saldırmak istemedi” iddiası
AK Parti, İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkını tekrar mahkemeye taşıyacak!
Sergen Yalçın'dan yeni transfer kararı! İlk 11'ini netleştirdi
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! "Sonu şampiyonluk olsun"
Kadıköy'de hocalardan sürpriz! TFF saatin değiştiğini duyurdu! Yeni transferler ve ilk 11 kararları
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Hakk'a yürüdü! Başkan Erdoğan'dan taziye: Ömrünü devlete ve millete hizmete adadı
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmış
12 Dev Adam’ın zaferi Komşu’da yankılandı! Yunanistan’da manşetler Ercan Osmani ve Alperen Şengün
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gündeme ilişkin açıklamalar! "Mülakatlarda haksızlık olduğunu düşünen dava açsın"
Charlie Kirk suikastı, sokak eylemleri… ABD karıştı Trump küresel tetikçi George Soros’u işaret etti
Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid'den