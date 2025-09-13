PODCAST CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti. Kılıç'ın naaşının bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Hamdi Kılıç, bir süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Hamdi Kılıç (Sosyal medya)Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Hamdi Kılıç (Sosyal medya)

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Kılıç'ın naaşının bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi. Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Ak Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan'ın mesajı (X)Ak Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan'ın mesajı (X)


CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamdi Kılıç'ın vefatıyla ilgili olarak paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, kıymetli büyüğümüz Hamdi Kılıç abimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Partimize ve Cumhurbaşkanımıza sarsılmaz bir bağlılıkla hizmet etmiş, derin birikimi ve düşünce adamı kimliğiyle ömrünü davasına, milletine ve devletine adamıştı. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecektir. Rabbim rahmetiyle kuşatsın, mekânını cennet, makamını âlî eylesin. Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın mesajı (X)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın mesajı (X)

"SONSUZ SOHBET VE MUHABBETİMİZ OLDU"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Değerli Dostum ve çocukluk arkadaşım Hamdi Kılıç beyfendi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Derin entellektüel birikimi, sarsılmaz karakteri ve dava adamı kimliğiyle müstesna bir şahsiyetti. Milletine aşık bir insandı. Asistanlığa beraber başlayıp Türkiye'mizin son 35 yıllık hikayesine beraber tanıklık ettik. Ömrümüzden uzun hayallerimiz yolunda sonsuz sohbet ve muhabbetimiz oldu. Kimi zaman içli Türküler eşliğinde efkarlandık kimi zaman dağlarda sessizce yürüdük. Cumhurbaşkanımıza ve partimize büyük bir bağlılıkla hizmet etmiş, en zor zamanlarda en sakin çözümleri teklif etmişti. Hayatını davasına, milletimize ve devletimize adamıştı. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecektir. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun"

