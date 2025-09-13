Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın mesajı (X)

"SONSUZ SOHBET VE MUHABBETİMİZ OLDU"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Değerli Dostum ve çocukluk arkadaşım Hamdi Kılıç beyfendi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Derin entellektüel birikimi, sarsılmaz karakteri ve dava adamı kimliğiyle müstesna bir şahsiyetti. Milletine aşık bir insandı. Asistanlığa beraber başlayıp Türkiye'mizin son 35 yıllık hikayesine beraber tanıklık ettik. Ömrümüzden uzun hayallerimiz yolunda sonsuz sohbet ve muhabbetimiz oldu. Kimi zaman içli Türküler eşliğinde efkarlandık kimi zaman dağlarda sessizce yürüdük. Cumhurbaşkanımıza ve partimize büyük bir bağlılıkla hizmet etmiş, en zor zamanlarda en sakin çözümleri teklif etmişti. Hayatını davasına, milletimize ve devletimize adamıştı. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecektir. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun"