İzmir'de polis merkezine saldırı: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!

İzmir 'de polis merkezine silahlı saldırı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın anne ve babasının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Saldırgan böyle yakalandı. (Ekran görüntüsü)

NE OLMUŞTU?

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

İzmir’de polis karakoluna yapılan saldırı anı

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.