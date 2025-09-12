PODCAST CANLI YAYIN

İzmir'de polis merkezine saldırı: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın anne ve babasının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir’deki karakol saldırısı soruşturmasında yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Olayın ardından gözaltına alınan E.B'nin annesi, babası ve diğer 8 şüphelinin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Şüpheli E.B'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, doktorların raporlarının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Saldırgan böyle yakalandı. (Ekran görüntüsü)Saldırgan böyle yakalandı. (Ekran görüntüsü)

NE OLMUŞTU?

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

İzmir’de polis karakoluna yapılan saldırı anı

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

Danıştay, Karlov, TUSAŞ neyse Balçova o! Terörsüz Bölge hedefine ilk fiziki sabotaj: YPGye müdahale konuşulurken DEAŞ sahneye sürüldüDanıştay, Karlov, TUSAŞ neyse Balçova o! Terörsüz Bölge hedefine ilk fiziki sabotaj: YPGye müdahale konuşulurken DEAŞ sahneye sürüldü

